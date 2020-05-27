Ион Чебан: Национальный театр оперы и балета — это не парковка

Градоначальник продолжает бороться с незаконными парковками в молдавской столице, очередь дошла до площадки перед одним из главных учреждений культуры в Молдове.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. На проезде у Национального театра оперы и балета в Кишиневе установлен шлагбаум, который будет препятствовать неавторизованной парковке автотранспорта. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

"У меня было обещание перед кишиневцами. Ранее я говорил, что площадка перед Национальным театром оперы и балета имени "Марии Биешу", — это не парковка для автомобилей", - написал Чебан в Facebook.

Градоначальник отметил, что площадка перед театром является местом прогулок для семей с детьми, и автотранспорту нечего делать перед этим учреждением культуры.

Шлагбаум установлен со стороны улицы Мария Чеботарь.

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