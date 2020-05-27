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У Молдовы семеро новых послов в странах-членах ЕС: о ком идет речь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200527/30378317/moldova-semero-novykh-poslov-v-stranakh-chlenakh-ue-o-kom-idet-rech.html

Глава государства провел встречу с новыми руководителями молдавских дипмиссий, он подчеркнул важность углубления отношений с соответствующими странами.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указы о назначении послов республики в семи странах-членах Европейского Союза.

Так, Андриан Роша назначен на пост посла Молдовы в Латвии, Александр Кодряну возглавит дипмиссию в Чехии, Анатол Чебук – в Болгарии, Алексей Кракан - в Португалии, Игорь Бодю – в Польше, Лариса Микулец – в Республике Ирландия, а Анатолий Урекяну – в Италии.

"В ходе беседы с каждым из них подчеркнул важность углубления отношений с соответствующими государствами с целью укрепления торгово-экономических связей, привлечения прямых иностранных инвестиций, улучшения отношений на уровне регионов, расширения культурных и гуманитарных контактов, а также, не в последнюю очередь, для обмена визитами на уровне глав государств", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Ранее Роша занимал должность начальника кабинета министра иностранных дел и европейской интеграции. Кодряну возглавлял службу публичной дипломатии, стратегического информирования и связи с прессой министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). Чебук руководил управлением международного права внешнеполитического ведомства.

Кракан возглавлял службу государственного дипломатического протокола МИДЕИ. Бодю занимал пост главы управления двустороннего сотрудничества вышеназванного министерства. Ранее новый руководитель молдавской дипмиссии в Ирландии работала советником этого посольства. Урекяну был послом Республики Молдова по особым поручениям.

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