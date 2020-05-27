Когда могут возобновить работу детские сады: министр образования дал ответ

Вопрос возобновления работы детских садов на контроле у молдавского Минобразования - в основе любого решения, как отметил министр, стоит здоровье детей и преподавателей.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Молдавские власти берутся за разработку инструкций для открытия дошкольных образовательных учреждений. Для этого сформирована целая рабочая группа.

Вопрос возобновления работы детских садов министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров обсудил со специалистами Национального агентства общественного здоровья и представителями примэрии Кишинева.

По словам Шарова, в основе любого принимаемого Минобразования решения стоит здоровье детей и преподавателей.

"Разумеется, тема открытия учреждений дошкольного образования очень важна, поэтому разработка этих инструкций – одна из основных задач министерства. Однако решение о возобновлении работы детских садов будет проанализировано только в соответствии с эпидемиологической ситуацией в Молдове, когда риск заражения будет снижен", - сказал министр.

Он подчеркнул, что нельзя играть с жизнью и здоровьем детей.

"Ситуация, в которой мы сейчас находимся, иногда требует непопулярных решений, но в интересах детей", - отметил министр.

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат. В период 17 марта - 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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