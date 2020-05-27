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Донорская кровь

Пограничники провели массовую акцию по сдаче донорской крови

© Sputnik / Mikhail Voskresensky
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1206)
27 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200527/30379989/pogranichniki-proveli-massovuyu-aktsiyu-po-sdache-donorskoy-krovi.html

Плазма выздоровевших после инфицирования коронавирусом содержит необходимые антитела для лечении других заболевших, заявляют врачи.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции провели массовую акцию по сдаче крови под девизом "Сдай кровь, подари жизнь".

В рамках акции около 170 сотрудников в добровольном порядке стали донорами. Среди них 76 работников центрального аппарата Пограничной полиции, еще 91 человек сдал кровь в пяти населенных пунктах Молдовы.

Ранее 30 пограничников, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы.

По сообщению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, плазма выздоровевших после инфицирования коронавирусом содержит соответствующие антитела и может помочь при лечении больных.

Ранее директор Национального центра переливания крови Светланы Чеботарь подчеркнула, что одноразовое донорство плазмы составляет около 600 миллилитров (три дозы по 200 миллилитров каждая) и переливается трем пациентам.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1206)

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Теги:
донорство


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