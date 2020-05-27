Правила въезда в Молдову: нужно ли соблюдать 14-дневный режим самоизоляции

В Погранполиции рассказали, какие категории лиц может миновать "домашний карантин", а для каких он остается обязательным.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Опубликованы уточненные правила пересечения государственной границы республики, в основе которых лежат принятые Национальной комиссией по общественному здоровью постановления от 15 и 25 мая.

"Генеральный инспекторат пограничной полиции информирует участников трансграничного трафика о сохранении на въезде в республику процедуры заполнения эпидемиологической анкеты и подписания декларации о несении ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней", - отметили в ведомстве.

Кому все еще запрещен въезд в Молдову

До 30 июня в республику запрещен въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Исключение составляют: члены семей граждан Молдовы в случае предоставления соответствующих документов; граждане, у которых есть долгосрочная виза, вид на жительство или документ, эквивалентный ему, выданный властями; лица, путешествующие по причинам, связанным с состоянием здоровья, включая сопровождающие лица, в зависимости от обстоятельств - с представлением подтверждающих документов; люди, путешествующие по гуманитарным соображениям - при наличии подтверждающих документов.

Кому не нужно придерживаться режима самоизоляции

"Граждане, у которых нет клинических признаков респираторной инфекции или температуры, не обязаны соблюдать режим самоизоляции", - отметили в Погранполиции.

Таким образом, как пояснили в ведомстве, 14-дневного обособления не нужно придерживаться:

водителям и персоналу, обслуживающему транспортные средства, которые осуществляют перевозку грузов, экипажам самолетов / кораблей и бригадам железнодорожных составов;

лицам, путешествующим по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, включая сопровождающим лицам, в зависимости от обстоятельств (с представлением подтверждающих документов); © Sputnik / Miroslav Rotari За сутки в Молдову въехали более 1200 человек

зачисленным в образовательные учреждения других стран школьникам / студентам, которые должны сдать тесты или экзамены в конце учебного цикла средней школы / лицея / высшего образования - после представления подтверждающего документа;

лицам, путешествующим в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим аналогичным документом;

трансграничным работникам;

дипломатическому или консульскому персоналу, аккредитованному в Молдове, сотрудникам международных организаций, а также членам их семей или персонала, который может оказать гуманитарную помощь;

транзитным пассажирам.

Рекомендации Погранполиции

Транзит Молдовы проводится напрямую без остановок через следующие полосы, установленные между пунктами пересечения государственной границы:

Джурджулешты-Галац, автомобильный – Дурджулешты-Рени, автомобильный; Международный аэропорт Кишинева, авиа – Леушены-Албица, автомобильный; Международный аэропорт Кишинева, авиа – Тудора-Староказачье, автомобильный.

В то же время Погранполиция призвала граждан проявить понимание, принять меры предосторожности в ситуации с COVID-19 и отложить, насколько возможно, поездки.

В период 17 марта - 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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