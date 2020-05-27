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Посылки.

"Почта Молдовы" открыла "окно" для ряда международных отправлений - детали

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200527/30380325/pochta-moldovy-vozobnovila-ryad-mezhdunarodnykh-pochtovykh-otpravleniy--detali.html

Ранее госпредприятие вновь приступило к отправлению/получению посылок и писем из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Греции, Македонии, Польши, Румынии, России, Украины и Венгрии.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Государственное предприятие "Почта Молдовы" нашла вариант временного возобновления доставки всех категорий почтовых отправлений во Францию, Израиль, Ирландию и Германию. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с авиакомпаниями, выполняющими чартерные рейсы, сообщили в пресс-службе учреждения.

Почта Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почта Молдовы начала прием почтовых грузов из России, Украины и Румынии

Таким образом, посылки и письма в Германию принимаются до 8 июня, во Францию — до 10 июня, а в Ирландию и Израиль — до 12 июня.

Ранее "Почта Молдовы" сообщила о возобновлении отправления и получения посылок и писем из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Греции, Македонии, Польши, Румынии, России, Украины и Венгрии. Тарифы на международные посылки не изменились. 

В связи с распространением пандемии коронавируса в мире, почтовая деятельность была заблокирована, а все регулярные авиарейсы сведены к минимуму или отменены. Международные посылки и письма остаются заблокированными в транзитных зонах из-за отсутствия воздушного сообщения.
Почта Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Почта Молдовы" возобновила международные почтовые отправления

На складах различных стран хранятся около 93 тысяч 580 килограммов посылок и писем, отправленных в Молдову. Почти половина почтовых отправлений — 42 тысячи 943 килограмма — находится в Китае, далее следуют Германия, Франция, Великобритания, Израиль, Нидерланды, Сингапур и Турции.

В настоящее время в офисах "Почты Молдовы" ждут своих получателей более 6 тысяч почтовых отправлений. Граждане получили уведомления о поступивших посылках и письмах по телефону или адресу проживания. Если почтовые отправления не будут получены в установленные сроки, они будут отправлены обратно в Центр почтовой обработки и транспортировки в Кишинёве, а затем возвращены отправителям.

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