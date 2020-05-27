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Автомобиль

За пять дней на дорогах Молдовы выявили около полутора сотен пьяных за рулем

© CC0 / Pixabay / Skitterphoto
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200527/30380706/za-pyat-dney-na-dorogakh-moldovy-vyyavili-okolo-polutora-soten-pyanykh-za-rulem.html

На дорогах Молдовы сотни водителей не соблюдают ПДД, садятся за руль в нетрезвом виде, ездят без прав и с превышением скорости.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. В течение пяти дней в ходе кампании по борьбе с нарушениями правил дорожного движения сотрудники Национального инспектората по общественной безопасности выявили 139 водителей, которые уселись за руль после возлияний, 118 их них оказались в состоянии сильного опьянения.

За указанный период по всей стране были наказаны более 3 тысяч 700 нарушителей правил дорожного движения.

Подавляющее число нарушений связано с превышением скорости — 2 тысячи случаев. За нарушение правил регистрации и технического осмотра автомобилей оштрафованы 678 водителей.

Знаки дорожного движения не соблюдали около 300 автомобилистов, 164 ездили без водительских прав, 114 не пристегивали ремень безопасности при движении.

Задержание
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кампания "Десять дней борьбы с дорожно-транспортными происшествиями" завершится 31 мая.

Напомним, что превышение скорости, несоблюдение ПДД и безответственность в ночь на 17 мая привели к гибели двоих людей в серьезной аварии, произошедшей в столице.

Автомобиль Audi, за рулем которого находился 27-летний молодой человек, а в салоне пассажирка, передвигался по бульвару Штефана чел Маре. Легковушка врезалась в машину-такси Toyota, которой управлял 39-летний мужчина.

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