Экономия в перспективе: какие изменения могут ждать общественный транспорт

Глава "Молдовагаз" обратил внимание, что в европейских странах постепенно вводится запрет на транспорт с дизельными двигателями, и выразил уверенность, что этот процесс затронет и Молдову.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. В АО "Молдовагаз" обсудили проект поэтапного перевода коммунального и общественного транспорта на сжатый природный газ, а также вопросы по модернизации сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГКС).

"Расширение собственной сети АГКС обозначено в качестве одного из приоритетов развития предприятия "Трансавтогаз", входящего в группу компаний АО "Молдовагаз". Инвестиционный план до 2023 года оценивается в 6 миллионов евро", - отметили в компании.

По мнению главы "Молдовагаз" Вадима Чебана, внедрение проекта о переходе коммунального и общественного транспорта, включая столичный автобусный парк, на сжатый природный газ потребует общенациональной правительственной стратегии.

"Автобусы на природном газе экологичнее работающих на дизельном топливе. Их закупочная цена несколько выше, но на их обслуживании примэрия Кишинева могла бы сэкономить не менее одного миллиона долларов США в год", - пояснил Чебан.

Он обратил внимание и на тот факт, что в европейских странах постепенно вводится запрет на транспорт с дизельными двигателями, и выразил уверенность, что этот процесс затронет и Молдову.

Как отметил директор "Трансавтогаз" Александр Кисеев, реализация обсуждаемого с примэрией Кишинева совместного проекта предполагает строительство на территории столичного автобусного парка компрессорной станции стоимостью в 20 миллионов леев, которые будут выделены предприятием. Альтернативным вариантом, по его словам, может стать модернизация существующей сети станций и установка более мощного оборудования, позволяющего быструю заправку крупнотоннажного транспорта.

"На сегодняшний день сеть компрессорных станций сжатого природного газа "Трансавтогаз" включает 12 единиц. Из них 3 расположены в северных регионах страны, 7 в центре, включая Кишинев, и 2 на юге Молдовы. План развития предполагает строительство 5 новых станций и модернизацию 6 существующих. В случае столицы, основные клиенты предприятия - таксомоторные парки. Запланированы инвестиции и в создание центров по обслуживанию и переводу транспорта на газобалонное оборудование", - отметили в "Молдовагаз".

По официальным данным, в Молдове насчитывается около 20 тысяч единиц автотранспорта, работающих на природном газе. По прогнозам экономистов, глобальное потребление природного газа автотранспортом может вырасти к 2040 году на 160%, достигнув 360 миллиардов кубометров в год.

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