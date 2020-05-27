Новые данные: подтверждены еще 232 случая инфицирования COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Республике Молдова 7 тысяч 537.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 232 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в среду.

За последние сутки проведены тысяча 663 тестов, из них повторно - 374.

Вместе с тем, зафиксированы 20 случаев заражения среди медперсонала.

Общее число летальных исходов в стране составило 274.

Выздоровевших - 3 тысячи 975 человек.

Всего в Молдове лабораторным путем подтверждены 7 тысяч 537 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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