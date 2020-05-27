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Медицинский работник.

Новые данные: подтверждены еще 232 случая инфицирования COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1204)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200527/30381692/novye-dannye-podtverzhdeny-esche-232-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Республике Молдова 7 тысяч 537.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 232 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в среду.

Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. В Филатовской больнице лечатся более 830 пациентов с COVID-19.
© Sputnik / Алексей Майшев
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За последние сутки проведены тысяча 663 тестов, из них повторно - 374.

Вместе с тем, зафиксированы 20 случаев заражения среди медперсонала.

Общее число летальных исходов в стране составило 274.

Выздоровевших - 3 тысячи 975 человек. 

Всего в Молдове лабораторным путем подтверждены 7 тысяч 537 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. 

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1204)

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