Ион Чебан рассказал о мерах по поддержке детей из неблагополучных семей

Муниципальная комиссия по назначению и предоставлению материальной помощи выделила средства для подготовки нуждающихся школьников к новому учебному году.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан рассказал о принятых муниципалитетом столицы мерах по поддержке детей из неблагополучных семей и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, комиссия по назначению и предоставлению материальной помощи примэрии постановила выделить по 700 леев 8 тысячам детей для подготовки к новому учебному году. Общая сумма помощи составила 5 миллионов 600 тысяч леев.

Кроме того помощь предоставлена для 78 ребят, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных под опеку. По 5 тысяч леев будет выделено для 20 первоклассников, которые в этом году впервые пойдут в школу. Еще 46 выпускников девятого класса получат по 3 тысячи леев, а выпускники 12 класса — по 5 тысяч леев. Общая сумма помощи детям из этой категории составила 298 тысяч леев.

Согласно решению комиссии по 500 леев будет выделено и 78 донорам крови - на общую сумму в 39 тысяч леев.

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