В каком состоянии находятся реки Молдовы, или Какую воду мы пьем

Какую воду мы ежедневно используем, в каком состоянии главные речные артерии Молдовы, и можно ли в них купаться, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Вода – это жизнь. В некоторых странах мира, где водные ресурсы крайне ограничены, люди особенно понимают их ценность. Как обстоят дела с источниками воды в Молдове, с какими проблемами сталкиваются реки, и можно ли купаться в водоемах страны, в комментарии радиостудии Sputnik рассказал доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий.

"У нас два стабильных источника воды – Днестр и Прут. Вода в них лучше по качеству, чем в других альтернативных источниках – будь то подземные воды, будь то малые реки. С точки зрения гидрохимических свойств воды она вполне пригодна для питья", - сказал Тромбицкий.

По его словам, если говорить о бактериологических качествах, то есть о засоренности воды болезнетворными микроорганизмами, условно патогенной микрофлорой, вирусами, то здесь проблема довольно тяжелая.

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"Эта вода относится к грязным и самым грязным по европейской классификации - 4-5 класс. То есть получается как бы диспропорция. С одной стороны, природа нам дает достаточно хорошую воду. А вот что касается того, что к примеру Украина и Молдова ее сильно загрязняют коммунальными стоками, и из-за того, что экосистема Днестра нарушена, в первую очередь, гидростроительством, река теряет свою способность самоочищаться", - сказал эколог.

Как отметил эксперт, в речной воде живет множество организмов – одноклеточные, многоклеточные, бактерии, грибы и так далее. В естественных условиях эта система может самоочищаться. Но если экосистема нарушена, это свойство частично или полностью теряется.

"Мы платим немалые деньги за водопотребление. И эти средства включают в себя водоподготовку. Любую воду, если она с точки зрения гидрохимии является хорошей, можно подготовить к питью. Как? Убив все живое, что есть в этой воде – в первую очередь речь идет о бактериях, условно патогенных, патогенных, вирусах", - отметил собеседник.

Однако процесс "чистки" стоит денег и, естественно, влияет на стоимость услуг. "К примеру, из-за отсутствия очистных сооружений в большинстве населенных пунктов местные водопотребители платят за то, чтобы получить более или менее качественную воду", - отметил собеседник.

Состояние реки Бык

По мнению специалиста, река Бык, которая протекает через территорию Кишинева, на данный момент из-за пандемии находится в неплохом состоянии, однако сбросы в водоем не прекращаются.

"Естественно, что этим грешат многие предприятия. Сейчас часть производственных процессов приостановлена, и река в лучшем состоянии. Но можем быть уверены, что раз в течение многих лет позволяется сбрасывать неочищенные воды одному предприятию, то, значит, тоже самое происходит и с другими. В данном случае соответствующие контрольные ведомства бездействуют, или "входят в положение", и процесс продолжается", - сказал эколог.

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Он отметил, что очень мало предприятий подошли ответственно к решению этой проблемы, пересмотрев и перестроив собственное производство так, чтобы не вредить водным ресурсам.

Можно ли купаться в Днестре

Вопрос пригодности или непригодности одной из главных рек Молдовы для купания становится актуальным в преддверии летнего сезона.

"Да, есть параметры воды, согласно которым, позволяют или не разрешают купаться в том или ином водоеме, и это официальная позиция государства, основанная на евростандартах. Есть параметры соответствия. Они для нас пока недостижимы", - считает эксперт.

В качестве неформального совета Тромбицкий отметил, что купаться в Днестре можно, но главное, чтобы вода не попадала в рот и нос.

"Не следует ее пить или по крайней мере не позволять, чтобы вода попадала внутрь организма. Так как, естественно, что бактерии и вирусы есть в воде. Но с другой стороны, они не попадают в организм, кроме как через пищеварительный тракт. Поэтому купаться можно, но надо следить, чтобы вода не попадала в рот или нос", - отметил эксперт.

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