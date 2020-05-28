В Кишиневе продолжаются работы по сносу нелегальных построек

Столичные власти отправляют "в историю" старые киоски и гаражи, в первую очередь демонтируют те, что установлены нелегально.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Улицы Кишинева становятся все более свободными. Все потому, что их освобождают от разных построек, установленных нелегально.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава столичной администрации Ион Чебан, работы по демонтажу различных киосков, павильонов и гаражей особенно активно проходят в столичном секторе Буюканы.

"Только на пересечении улиц Каля Ешилор и Геннадия Яблочкина в секторе Буюканы в течение дня были снесены цветочный павильон и восемь киосков", - подчеркнул Чебан.

Как отметил мэр Кишинева, еще один павильон эвакуировали возле подземного перехода неподалеку, на той же Каля Ешилор.

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Чебан уточнил, что с декабря по настоящее время на Буюканах было снесено и эвакуировано 60 киосков, 13 мобильных бутиков и 3 павильона.

Работы по очистке города от киосков, рекламных панно, гаражей, пристроек и заборов, установленных незаконно, продолжаются в каждом секторе муниципия.

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