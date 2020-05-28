Влах о серьезной засухе в Гагаузии: первую группу хлебов практически потеряли

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Последствия засухи 2020 года для гагаузского региона серьезные. Об этом заявила в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik башкан автономии Ирина Влах.
"Беда приходит не одна. Когда мы говорим о пандемии, то, конечно, нельзя не говорить о засухе, которая очень серьезно затронула наш регион. Мы практически потеряли первую группу хлебов – на 70%", - сказала Влах.
Она обратила внимание на то, что за последние две недели ситуация все же изменилась в лучшую сторону из-за прошедших дождей.
"Со второй группы хлебов у нас будет урожай. Нам удастся решить некоторые проблемы. Самое главное – это претенденты на получение квот, которых в Гагаузии более 40 тысяч человек. Есть договорные обязательства между сельхозпроизводителями и "квотчиками", - сказала башкан автономии.
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Она пояснила, что сейчас власти Гагаузии проводят встречи с аграриями, в результате которых посчитают, как распределить квоты.
"Люди должны получить квоты, и мы думаем, как поддержать наших сельхозпроизводителей, чтобы они преодолели этот кризис", - подчеркнула руководитель автономии.
Гагаузия не в первый раз сталкивается с такой серьезной засухой. Подобная ситуация регистрировалась в регионе в 2003, 2007 и 2012 годах.
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"Тогда нам очень помогали наши партнеры - Турция и регионы Российской Федерации. И сейчас мы работаем с нашими партнерами. У нас есть конкретный план действий. Надеюсь, что правительство нашей страны в полной мере займется поддержкой тех регионов, где есть засуха", - отметила Влах.
"Это очень важно. Проблема есть, мы работаем над ее решением, чтобы жители страны не ощутили ее в полной мере", - подчеркнула башкан Гагаузии.
Ранее госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаил Макидон подчеркнул, что засуха, которая затронула несколько регионов Молдовы, может привести к повышению цены на пшеницу.
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