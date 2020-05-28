Влах о серьезной засухе в Гагаузии: первую группу хлебов практически потеряли

Глава Гагаузской автономии рассказала в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik о том, как регион пережил сильнейшую засуху, в каком состоянии посевы, и как власти намерены помочь аграриям выйти из кризиса.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Последствия засухи 2020 года для гагаузского региона серьезные. Об этом заявила в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik башкан автономии Ирина Влах.

"Беда приходит не одна. Когда мы говорим о пандемии, то, конечно, нельзя не говорить о засухе, которая очень серьезно затронула наш регион. Мы практически потеряли первую группу хлебов – на 70%", - сказала Влах.

По ее словам, осадков в регионе не было в течение зимы и первых месяцев весны. "Некоторые наши сельхозпроизводители успели перепахать и засеять (поля), но это не означает, что все, что мы запланировали собрать в виде урожая, получим. Переживаю, чтобы не было недостаточно хлеба, но тем не менее мы ведем определенную работу с нашими аграриями, правительством и представителями власти, чтобы определить четкий план действий, как нам из этой ситуации выходить", - отметила глава Гагаузии.

Она обратила внимание на то, что за последние две недели ситуация все же изменилась в лучшую сторону из-за прошедших дождей.

"Со второй группы хлебов у нас будет урожай. Нам удастся решить некоторые проблемы. Самое главное – это претенденты на получение квот, которых в Гагаузии более 40 тысяч человек. Есть договорные обязательства между сельхозпроизводителями и "квотчиками", - сказала башкан автономии.

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Она пояснила, что сейчас власти Гагаузии проводят встречи с аграриями, в результате которых посчитают, как распределить квоты.

"Люди должны получить квоты, и мы думаем, как поддержать наших сельхозпроизводителей, чтобы они преодолели этот кризис", - подчеркнула руководитель автономии.

Гагаузия не в первый раз сталкивается с такой серьезной засухой. Подобная ситуация регистрировалась в регионе в 2003, 2007 и 2012 годах.

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"Тогда нам очень помогали наши партнеры - Турция и регионы Российской Федерации. И сейчас мы работаем с нашими партнерами. У нас есть конкретный план действий. Надеюсь, что правительство нашей страны в полной мере займется поддержкой тех регионов, где есть засуха", - отметила Влах.

Она также выразила надежду, что из резервного фонда будет выделен семенной материал для гагаузских аграриев, и правительство сможет обеспечить всех жителей региона и страны хлебом.

"Это очень важно. Проблема есть, мы работаем над ее решением, чтобы жители страны не ощутили ее в полной мере", - подчеркнула башкан Гагаузии.

Ранее госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаил Макидон подчеркнул, что засуха, которая затронула несколько регионов Молдовы, может привести к повышению цены на пшеницу.

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