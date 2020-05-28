COVID-19 подтвердился у советников двоих вице-спикеров парламента Молдовы

Ранее коронавирус нового типа выявили у двоих депутатов парламента, а на этот раз COVID-19 - у двоих служащих законодательного органа.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. У советников двоих вице-спикеров парламента Молдовы подтвердился COVID-19.

"Здоров и активен, спасибо всем доброжелателям за беспокойство. Не суетитесь в поисках дешевых сенсаций. Заболел мой советник, желаю ему скорейшего выздоровления", - написал вице-председатель высшего законодательного органа страны Влад Батрынча, представляющий ПСРМ, на своей странице в Facebook.

Вице-спикер Александр Слусарь от платформы DA в комментарии Sputnik подтвердил, что у его советницы выявили коронавирус. О диагнозе стало известно утром в четверг - болезнь протекает в легкой форме. Слусарь отметил, что последний раз контактировал с советницей порядка шести дней назад. Сам вице-спикер, по его словам, сдал отрицательный тест на COVID-19, но намерен пройти через неделю повторное исследование.

Напомним, что у двоих депутатов молдавского парламента подтвердился коронавирус нового типа. Речь идет о демократе Евгении Никифорчуке и социалисте Владимире Миздренко.

Спикер парламента Зинаида Гречаная обязала всех парламентариев самоизолироваться до тех пор, пока народные избранники не предоставят негативные результаты тестов на COVID-19. Диагностику депутаты должны провести за собственный счет.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП, предварительно, продлится до конца июня.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova