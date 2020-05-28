Чрезвычайное положение из-за COVID-19 в Приднестровье продлено до 15 июня

В Приднестровском регионе режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа действует с 16 марта и продлевается уже не впервые.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Приднестровский лидер Вадим Красносельский объявил о продлении до 15 июня чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса нового типа на территории региона.

"Готовится соответствующий указ", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

По информации структуры, это решение принято по итогам обсуждения ситуации, связанной с распространением коронавируса, с членами Оперативного штаба.

Режим чрезвычайного положения в Приднестровье ввели 16 марта. После этого он неоднократно продлевался.

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