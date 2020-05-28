17:15 28 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.66
Поиск
Тирасполь

Чрезвычайное положение из-за COVID-19 в Приднестровье продлено до 15 июня

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1214)
27920
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200528/30399221/chrezvychaynoe-polozhenie-iz-za-covid-19-pridnestrovie-prodleno-do-15-iyunya.html

В Приднестровском регионе режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа действует с 16 марта и продлевается уже не впервые.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Приднестровский лидер Вадим Красносельский объявил о продлении до 15 июня чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса нового типа на территории региона.

"Готовится соответствующий указ", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

По информации структуры, это решение принято по итогам обсуждения ситуации, связанной с распространением коронавируса, с членами Оперативного штаба.

Режим чрезвычайного положения в Приднестровье ввели 16 марта. После этого он неоднократно продлевался.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1214)

По теме

Как карантин сказался на деятельности предприятий Приднестровья разных отраслей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заключенные талибы во время их освобождения из тюрьмы Баграм, Афганистан.
Афганистан: сотни талибов освобождены из тюрем
Как проходит осмотр пациентов с COVID-19 на дому
Как проходит тестирование на COVID-19 на дому - видео
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться