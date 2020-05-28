Минздрав: подтверждены еще 188 случаев инфицирования COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Республике Молдова 7 тысяч 725.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Подтверждены еще 188 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе 27 — в Приднестровье, сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, число выявленных случаев коронавирусной инфекции выросло до 7 тысяч 725.

Всего было проведено тысяча 445 тестов, из них первичных - 1231, а повторных - 214.

Зарегистрированы еще 17 случаев инфицирования среди медицинских работникова: 6 врачей, 7 медсестер и 4 человека из вспомогательного персонала.

Из больниц выписаны еще 148 человек. Общее число выздоровевших составило 4 тысячи 123 человека.

Отмечены еще 6 летальных исходов. Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции составило 276 человек.

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