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Школа.

В столице через интернет принято более 6 тысяч заявок на запись детей в школу

© Sputnik / Kirill Braga
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200528/30403637/v-stolitse-cherez-internet-prinyato-bolee-6-tysyach-zayavok-na-zapis-detey-v-shkolu.html

Примар Кишинева удовлетворен первыми результатами работы муниципальной электронной платформы "E-școală".

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Жители Кишинева активно пользуются системой электронной записи детей в школу "E-școală", которая была открыта неделю назад. За неделю с момента начала работы сайта в сезоне 2020 года родители уже подали 6309 запросов о зачислении детей в первый класс, сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

"Это просто и транспарентно. Платформа escoala.chisinau.md это удобный, оперативный и эффективный способ записать детей в первый класс", - написал градоначальник в Facebook.

На странице "E-școală" опубликованы инструкции для родителей, а также обучающее видео, в котором рассказывается о правильном заполнении заявок.

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Как записать ребенка в первый класс: ответы на самые задаваемые вопросы

Общее количество детей, которые пойдут в Кишиневе в первый класс в 2020-2021 году обучения, по оценкам специалистов, составит около 8800 человек.

Согласно методологии записи в первый класс, все дети, которым исполнилось семь лет на начало нового учебного года, должны быть в обязательном порядке определены в школу без конкурсного отбора. Тех, кому не исполнилось семи лет, могут записать в первый класс, если у образовательного учреждения остались свободные места.

К слову, дети могут быть определены и в другие школы вне зависимости от района, к которому они территориально относятся, но только в том случае, если учебное заведение располагает свободными местами. В школы со специальным уклоном (спорт, искусство) запись происходит на основе тестирования детей на обладание способностями, соответствующим профилю.

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Теги:
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