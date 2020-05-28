Ион Кику рассказал, скоро ли будут открыты детские сады

Решение о возобновлении деятельности детских садов, школ или ресторанов и кафе должны приниматься в строгом соответствии с рекомендациями эпидемиологов, заявил премьер-министр.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Детские сады откроются, когда риск инфицирования новым коронавирусом будет минимальным. Об этом заявил премьер-министр Республики Молдова Ион Кику в эфире одного из национальных телеканалов.

"Врачи теряют здоровье, некоторые теряют жизнь, пока [другие] заняты тем, что "выражают мнения". Места в больницах ограничены. Мы не должны оказаться в ситуации, когда врачам придется выбирать, кого лечить", - отметил Кику.

Премьер заявил, что любое решение о возобновлении деятельности детских садов, школ или ресторанов и кафе должно приниматься в строгом соответствии с рекомендациями эпидемиологов и после согласования со специалистами Всемирной организации здравоохранения.

"Я действительно хочу, чтобы рестораны открылись 1 июня, потому что я знаю, насколько упали доходы бюджета из-за того, что они не работают. Но я не могу заставить врачей сказать "да". (...) Опыт послаблений в мае показал, что наши граждане проявили недостаточную ответственность. Существует риск того, что, хотя были даны четкие инструкции, правила не будут соблюдаться. Я понимаю людей, которые приходят и протестуют, но все должны понимать, что главный приоритет - это здоровье", - отметил премьер-министр.

Ион Кику заявил, что не может дать четкого ответа, когда детские сады будут открыты вновь.

"Нигде в регионе детские сады не возобновили свою деятельность", - отметил глава правительства.

Кику призвал жителей Молдовы осознать опасность COVID-19, сохранять спокойствие и ждать, пока эпидемилогическая ситуация не улучшится.

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