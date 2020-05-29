Что будет с Радоницей в этом году: ответ премьера

В стране не прекращаются разговоры по поводу мероприятий по случаю Радоницы. Эпидемиологи неоднократно предлагали отменить их, в частности, массовые походы на кладбище. Священнослужители выступают против. Пока окончательное решение так и не принято.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Мероприятия по случаю Радоницы, вероятнее всего, пройдут в июне. Решение по этому вопросу должно быть принято в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику.

Глава кабмина принял участие в телевизионной программе одного из каналов, где дал ответ, чего ждать гражданам в отношении празднования Радоницы.

"Будем это обсуждать на заседании Чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Мы уже подготовили инструктаж, где уточняется, что должны соблюдать те, кто хочет сходить на кладбище", - заявил Кику.

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По словам главы правительства, власти будут рекомендовать гражданам не идти на могилы усопших всей семьей, а только по одному.

Кику уточнил, что повторно откладывать праздник власти не будут, поскольку уже разрешены и церковные службы.

В начале апреля президент Молдовы Игорь Додон и Митрополит Владимир провели совместное заседание и приняли решение, что Радоницу в этом году отметят 6, 7 и 8 июня в канун Троицы.

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