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Летний лагерь на удаленке: как это будет работать

© CC0 / Pixabay / SplitShire
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200529/30407384/letniy-lager-na-udalenke-kak-eto-budet-rabotat.html

Ноу-хау в области молдавского образования - в 11 учреждениях страны. Все они подведомственны столичному департаменту образования.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Департамент образования Кишинева обратился к родителям с предложением записывать детей в летние лагеря, которые будут работать в режиме онлайн.  

Девушка работает за ноутбуком
© Sputnik / Владимир Песня
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Не выходя из дома

Лагеря откроются в 11 образовательных учреждениях столицы и будут работать на протяжении всего июня.

"Отдать" ребенка можно в лагерь при центре юных натуралистов, при детском центре технического творчества, при центре детского творчества "Curcubeul" и даже при городской станции юных туристов. Все занятия будут проходить, не выходя из дома.

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Как сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, летние лагеря рассчитаны на детей разных возрастных групп: от 5 до 16 лет. Детям обещают увлекательные занятия в течение почти всего дня. Лагеря будут работать с 10.00 до 16.00.

Мастер-классы и онлайн экскурсии

Родители уже проявили интерес к образовательной новинке. Так в центр юных натуралистов записались 113 ребят.

День знаний.
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Как рассказала руководитель центра Чезара Корниенко, все занятия будут организованы при помощи системы ZOOM.

В режиме общей конференции дети будут участвовать в кулинарных мастер-классах, вместе делать поделки и даже посещать достопримечательности. Например, в один из дней педагог проведет интернет-экскурсию из цветочной оранжереи в Оргееве или сделает прямую трансляцию, в которой расскажет о деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы, которая является уникальным памятником деревянного зодчества Молдовы.

Лагеря в онлайн-формате откроются 2 июня и будут работать в две смены.

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