На молдавско-украинской границе возобновили работу шесть КПП

В стране понемногу снимают ранее принятые ограничения в связи с пандемией COVID-19. На этот раз речь идет о возобновлении работы нескольких контрольно-пропускных пунктов.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. На молдавско-украинской границе возобновили работу шесть контрольно-пропускных пунктов (КПП), сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы.

Как отметили в ведомстве, речь идет о шести автотранспортных и железнодорожных КПП. Работники этих пунктов пропуска, а также путешественники должны соблюдать все необходимые санитарные нормы для предотвращения распространения COVID-19.

Так, 29 мая возобновляют деятельность автотранспортные КПП Паланка-Маяки-Удобное, Окница-Сокиряны, Ларга-Кельменцы.

А также железнодорожные пограничные пункты Ларга-Кельменцы, Крива-Мамалига, Бессарабка-Серпневое.

"Через Молдову разрешен прямой транзит без остановки через КПП Джурджулешты-Галац и Джурджулешты-Рени, Леушены-Албица, Кишиневский аэропорт и Тудора-Старокозачье", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о работе 13 КПП на границах с Украиной и Румынией.

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