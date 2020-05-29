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Здание Минздрава Молдовы

Минздрав представил обновленные данные по ситуации с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1218)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200529/30407879/minzdrav-predstavil-obnovlennye-dannye-covid-19.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. К утру пятницы в Республике Молдова выявлено 7 тысяч 725 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявили представители Минздрава на пресс-конференции, посвященной развитию эпидемиологической ситуации в стране.

Лаборатория. Архивное фото
© AFP 2020 / RIJASOLO
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В то же время число выздоровевших достигло 4 тысяч 278 человек (55% от общего числа заразившихся). Таким образом, число активных случаев составляет 3 тысячи 165.

В тяжелом состоянии находятся 245 человек. По состоянию на утро пятницы зарегистрировано 282 случая гибели людей от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Число выявленных случаев инфекции среди медицинских работников достигло тысячи 564 человек, в том числе 389 врачей, 691 медсестра, 329 фельдшеров.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1218)

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Теги:
коронавирус


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