Минздрав представил обновленные данные по ситуации с COVID-19

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. К утру пятницы в Республике Молдова выявлено 7 тысяч 725 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявили представители Минздрава на пресс-конференции, посвященной развитию эпидемиологической ситуации в стране.

В то же время число выздоровевших достигло 4 тысяч 278 человек (55% от общего числа заразившихся). Таким образом, число активных случаев составляет 3 тысячи 165.

В тяжелом состоянии находятся 245 человек. По состоянию на утро пятницы зарегистрировано 282 случая гибели людей от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Число выявленных случаев инфекции среди медицинских работников достигло тысячи 564 человек, в том числе 389 врачей, 691 медсестра, 329 фельдшеров.

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