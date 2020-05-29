Министр образования и мэр столицы поздравили школьников с "Последним звонком"

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. В связи с переводом школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса торжественная церемония "Последнего звонка" в учебных заведениях Молдовы не проводилась в привычном формате. Министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров обратился к учащимся и их родителям с видеопосланием по случаю завершения учебного года.
Образовательный процесс не был прерван
Министр подчеркнул, что несмотря на трудности, связанные с пандемией, образовательный процесс не прекратился, а учебный год удалось завершить в установленные сроки. Перевод учащихся на дистанционное образование глава министерства оценил как успешный, хотя отметил, что это "было непросто".
"Сегодня в школах должен был, согласно многолетней традиции, прозвучать последний звонок. Но в этом году он будет "молчаливым", - заявил министр.
Шаров пожелал школьникам хорошо отдохнуть летом и подготовиться к началу нового учебного года.
Электронная платформа помогла школьникам и преподавателям
С обращением к учащимся и их родителям выступил и генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.
"Последние несколько месяцев для всех были сложными из-за пандемии COVID-19, из-за которой нам приходилось сохранять дистанцию. Тем не менее, самым трудным было для вас, дорогие ученики и преподаватели, продолжали учить и учиться, используя различные методы", – подчеркнул столичный градоначальник.
Чебан отметил, что благодаря совместным усилиям примэрии, учителей, родителей и учеников была запущена образовательная платформа educatieonline.md.
"Я надеюсь, что осенью все вернется на круги своя, и учебный процесс возобновится в обычном режиме – с учениками за партами и учителями рядом с ними. Желаю вам прекрасного отдыха, интересных и полезных впечатлений. Позаботьтесь о своем здоровье, чтобы осенью с новыми силами продолжить учиться и преподавать" – обратился генпримар к школьникам и учителям.
В среду, 27 мая, примэрия муниципия Кишинев подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством образования, культуры и исследований в области дистанционного обучения. Цель документа - установление партнерских отношений, для продолжения и развития проекта цифровой библиотеки "educatieonline.md", предназначенного для использования студентами, учителями, родителями в Молдове и за рубежом.
На втором этапе проекта educatieonline.md будут предложены интерактивные уроки для нового, 2020-2021 учебного года.
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