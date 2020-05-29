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Школьник во время дистанционного обучения дома.

Министр образования и мэр столицы поздравили школьников с "Последним звонком"

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200529/30408234/ministr-obrazovaniya-i-mer-stolitsy-pozdravili-shkolnikov-s-poslednim-zvonkom.html

Систему образования удалось в сжатые сроки перевести на режим дистанционного обучения, хотя это было непросто, отметил глава министерства образования, культуры и исследований.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. В связи с переводом школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса торжественная церемония "Последнего звонка" в учебных заведениях Молдовы не проводилась в привычном формате. Министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров обратился к учащимся и их родителям с видеопосланием по случаю завершения учебного года.

Образовательный процесс не был прерван

Министр подчеркнул, что несмотря на трудности, связанные с пандемией, образовательный процесс не прекратился, а учебный год удалось завершить в установленные сроки. Перевод учащихся на дистанционное образование глава министерства оценил как успешный, хотя отметил, что это "было непросто".

"Сегодня в школах должен был, согласно многолетней традиции, прозвучать последний звонок. Но в этом году он будет "молчаливым", - заявил министр.

Шаров пожелал школьникам хорошо отдохнуть летом и подготовиться к началу нового учебного года.

Электронная платформа помогла школьникам и преподавателям

С обращением к учащимся и их родителям выступил и генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Последние несколько месяцев для всех были сложными из-за пандемии COVID-19, из-за которой нам приходилось сохранять дистанцию. Тем не менее, самым трудным было для вас, дорогие ученики и преподаватели, продолжали учить и учиться, используя различные методы", – подчеркнул столичный градоначальник.

Школа.
© Sputnik / Kirill Braga
В столице через интернет принято более 6 тысяч заявок на запись детей в школу

Чебан отметил, что благодаря совместным усилиям примэрии, учителей, родителей и учеников была запущена образовательная платформа educatieonline.md.

"Я надеюсь, что осенью все вернется на круги своя, и учебный процесс возобновится в обычном режиме – с учениками за партами и учителями рядом с ними. Желаю вам прекрасного отдыха, интересных и полезных впечатлений. Позаботьтесь о своем здоровье, чтобы осенью с новыми силами продолжить учиться и преподавать" – обратился генпримар к школьникам и учителям.

В среду, 27 мая, примэрия муниципия Кишинев подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством образования, культуры и исследований в области дистанционного обучения. Цель документа - установление партнерских отношений, для продолжения и развития проекта цифровой библиотеки "educatieonline.md", предназначенного для использования студентами, учителями, родителями в Молдове и за рубежом.

На втором этапе проекта educatieonline.md будут предложены интерактивные уроки для нового, 2020-2021 учебного года.

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Теги:
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