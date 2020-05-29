Додон прокомментировал предстоящую поездку в Москву на парад Победы

Президент Молдовы отправится в столицу России на парад Победы, который пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал свой предстоящий визит в Москву на праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Парад Победы-2020: Москва, 24 июня>>>

Напомним, что в этом году в связи с пандемией парад перенесли на 24 июня - день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей.

"Думаю, это правильное решение поехать. Кто не уважает прошлое, не будет иметь будущего. Парад будет 24 июня, в ближайшее время должно прийти подтвержденное приглашение", - уточнил Додон.

Президент также рассказал, будет ли соблюдать режим самоизоляции после поездки в Россию.

"Буду ли я сидеть на карантине 14 дней? Насколько я знаю, официальные лица после таких поездок не обязаны быть две недели в самоизоляции, но я уточню. Какие расходы будут на поездку, тоже пока неизвестно", - пояснил глава государства.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Президент РФ Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

О готовности совершить официальный визит в Россию на 9 мая президент Молдовы сообщил еще в декабре 2019 года. До этого Додон принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы в России, в 2017 году.

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