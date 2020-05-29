Родители требуют возобновления работы детских садов после трагедии в Хынчештах

Власти ответили родителям, которые подали петицию с просьбой незамедлительно открыть детские сады. Глава НАОЗ заявил, что говорить об этом рано, так как риск инфицирования COVID-19 высок.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. После трагедии в Хынчештах, где во дворе собственного дома погиб оставшийся без присмотра шестилетний ребенок, группа родителей обратилась к властям с просьбой вновь открыть детские сады на том основании, что по решению Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации многие взрослые вышли на работу, а детей им не с кем оставить дома.

"Мы будем учитывать эволюцию эпидемиологического процесса прежде всего", — заявил по этому поводу глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николае Фуртунэ.

Фуртунэ сообщил, что вопрос об открытии детских садов обсуждался на этой неделе и возобновление работы дошкольных учреждений было сочтено преждевременным.

"Родителей прошу понять, что нас можно критиковать, но если мы возобновим деятельность детских садов и там начнутся случаи инфицирования, никто нас не простит, и прежде всего, сами родители, которые сегодня настаивают на открытии детских садов", - сказал глава НАОЗ.

По словам Фуртунэ, дошкольные учреждения вновь откроются, когда число случаев заболевания коронавирусом уменьшится.

Ион Кику: решения должны приниматься эпидемиологами

Детские сады откроются, когда риск инфицирования новым коронавирусом будет минимальным. Об этом заявил премьер-министр Республики Молдова Ион Кику в эфире одного из национальных телеканалов.

"Врачи теряют здоровье, некоторые теряют жизнь, пока [другие] заняты тем, что "выражают мнения". Места в больницах ограничены. Мы не должны оказаться в ситуации, когда врачам придется выбирать, кого лечить", - отметил Кику.

Премьер заявил, что любое решение о возобновлении деятельности детских садов, школ или ресторанов и кафе должно приниматься в строгом соответствии с рекомендациями эпидемиологов и после согласования со специалистами Всемирной организации здравоохранения.

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