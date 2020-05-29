Сфера железнодорожных услуг в Молдове нуждается в серьезных реформах

Правительство продолжит работу по новому Кодексу железнодорожного транспорта, который предусматривает значительные изменения в данной сфере.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik, Анна Горбан. В Молдове фиксируются серьезные проблемы в сфере железнодорожного транспорта. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику на заседании правительства, посвященного данной проблеме.

"На данный момент железнодорожный транспорт в Молдове не выдерживает никакой конкуренции с автотранспортом. Для его интеграции в региональную сеть необходимо изменить актуальную организационную и административную модель в данной сфере", — отметил глава кабмина.

Проект по изменению Кодекса железнодорожного транспорта был принят правительством еще в 2018 году и отправлен на рассмотрение в парламент, после чего вернулся в кабмин на доработку. Обязательства по принятию данного документа предусмотрены в рамках Соглашения об Ассоциации Молдова-ЕС.

В частности, предлагается изменение организационной модели ГП "Железная дорога Молдовы", в том числе, разделение полномочий по управлению железнодорожной инфраструктурой, транспортным услугам в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Также намерены устранить государственную монополию на рынке железнодорожных услуг.

Кодекс вводит такие понятия, как "администратор по инфраструктуре", "сертификат безопасности", "нотифицированные органы" и другие. Также в документе описаны процессы сертификации в сфере железнодорожных услуг.

Помимо прочего, правительство планирует утвердить Национальную программу по инфраструктуре, которая включит в себя мероприятия по поддержке, ремонту и строительству железнодорожной инфраструктуры. Проект Кодекса железнодорожного транспорта рассмотрит правительство на одном из заседаний в июне.

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