Женщины Молдовы наравне с мужчинами участвуют в миротворческих миссиях ООН

Военнослужащие-женщины Национальной армии рассказали о своем опыте в качестве военных наблюдателей в миссиях в Центральноафриканской Республике и в Южном Судане.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Ассоциация женщин Национальной армии совместно с ассоциациями женщин Министерства внутренних дел и полиции провели видеоконференцию под названием "Участие женщин в укреплении мира: взгляд военных миротворцев".

Онлайн-мероприятие, в котором приняли участие 85 представительниц силовых структур, было организовано при поддержке ООН по случаю Международного дня миротворческих сил.

В ходе конференции военнослужащие-женщины Национальной армии, которые участвовали в миротворческих операциях под эгидой ООН, рассказали о своем опыте в качестве военных наблюдателей в миссиях в Центральноафриканской Республике и Южном Судане.

Министр обороны Александр Пынзарь, выступая на конференции, подчеркнул, что женщины в Национальной армии отлично справляются с поставленными задачами и играют важную роль в поддержании мира.

"Опыт показал, что женщины могут преуспевать в миссиях, в том числе в качестве военных наблюдателей в миротворческих миссиях ООН", - заявил министр.

Пынзарь выразил благодарность всем офицерам, женщинам и мужчинам Национальной армии Молдовы, которые участвовали в миссиях ООН в таких странах, как Судан, Южный Судан, Кот-д'Ивуар, Центральноафриканская Республика, Грузия, Либерия и Косово. "У Национальной армии есть хорошо обученные солдаты для любой миссии", - добавил министр обороны.

С 2003 года около 130 военнослужащих Национальной армии участвовали в миротворческих миссиях с мандатом ООН, в том числе десять женщин.

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