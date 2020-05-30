Число излечившихся от коронавируса в Молдове приблизилось к 4,5 тысячи

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове приблизилось к 4,5 тысячи. Об этом сообщили в субботу в Минздраве республики.
"Еще 177 человек вылечились и были выписаны. Общее число излечившихся от COVID-19 достигло 4 тысяч 455", - отметили в ведомстве.
Среди инфицированных 258 человек находятся в тяжелом состоянии, 622 человека - в состоянии средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
На сегодняшний день подтверждены тысяча 590 случаев инфекции среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 372, фармацевты - 20, медсестры - 616, фельдшеры - 86, вспомогательный персонал - 496 человек.
"Уже вылечились 996 медработников", - уточнили в Минздраве.
В то же время, зарегистрирован еще один летальный исход пациента с коронавирусом. Речь идет о 78-летнем мужчине из Яловенского района, которого госпитализировали 8 мая в Республиканскую клиническую больницу. У него также был сахарных диабет, гипертония и болезнь Паркинсона.
Общее число погибших от осложнений на фоне COVID-19 составило 289 человек.
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