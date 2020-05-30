Число излечившихся от коронавируса в Молдове приблизилось к 4,5 тысячи

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове приблизилось к 4,5 тысячи. Об этом сообщили в субботу в Минздраве республики.

"Еще 177 человек вылечились и были выписаны. Общее число излечившихся от COVID-19 достигло 4 тысяч 455", - отметили в ведомстве.

По информации министерства, всего было выявлено 7 тысяч 896 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, в том числе 982 - в Приднестровье.

Среди инфицированных 258 человек находятся в тяжелом состоянии, 622 человека - в состоянии средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 590 случаев инфекции среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 372, фармацевты - 20, медсестры - 616, фельдшеры - 86, вспомогательный персонал - 496 человек.

"Уже вылечились 996 медработников", - уточнили в Минздраве.

В то же время, зарегистрирован еще один летальный исход пациента с коронавирусом. Речь идет о 78-летнем мужчине из Яловенского района, которого госпитализировали 8 мая в Республиканскую клиническую больницу. У него также был сахарных диабет, гипертония и болезнь Паркинсона.

Общее число погибших от осложнений на фоне COVID-19 составило 289 человек.

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