Более половины населенных пунктов страны не имеют доступа к питьевой воде

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Чуть больше половины населенных пунктов страны имели доступ к общественной системе водоснабжения в 2019 году. Это около 53 муниципиев и городов, а также 724 сельских населенных пункта, сообщило недавно Национальное бюро статистики.

Водоснабжение — на повестке дня властей

Таким образом, более 2 миллионов человек воспользовались услугами водоснабжения, из которых 1,2 миллиона проживают в городах и более 886 тысяч - в селах. За последние четыре года доступ населения к коммунальной системе водоснабжения расширился на 258 тысяч человек, что составляет прирост в 13,6%.

Вопрос обеспечения жителей Молдовы питьевой водой является приоритетным для властей. Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Дорин Андрос сообщил Sputnik Молдова, что в настоящее время в Национальный экологический фонд подано более 300 проектов, но финансирование отсутствует. Иная ситуация в Национальном фонде регионального развития.

"Что касается Национального фонда регионального развития, могу вам сказать, что недавно я был в населенном пункте, где был завершен проект на сумму в 69 миллионов леев. Это пилотный проект, в котором правительство Швейцарии обеспечило 40% расходов, министерство - 40%, а остальное - вклад населения. Есть и другие действующие проекты. Например, ведется строительство магистрали Сорока-Бельцы-Сынджерей, и мы надеемся завершить работы в Сынджерей в этом году. Есть участки водопровода в Фалештах, Дондюшанах и двух близлежащих населенных пунктах. В Глодянах у нас действует проект на 40 миллионов леев, в Яловенах у нас целый ряд инициатив", - сказал госсекретарь.

Андрос также отметил, что за последние три года количество инвестиций в такие проекты увеличилось.

"Реализуется проект на 23,5 миллиона евро для Кагульского района - грант, выделенный правительством Германии. У нас также есть проект, касающийся магистрали Кишинев-Страшены-Калараш, по которому правительство Германии выделяет грант в размере 15 миллионов евро на первом этапе и еще 10 миллионов на втором этапе. Одним из условий для Молдовы в этом проекте является обеспечение 10% финансирования. В общей сложности нам предоставлены гранты на сумму 80 миллионов евро. Сейчас мы работаем над привлечением новых источников финансирования. У нас сейчас нет кредитов, но мы говорим с донорами, чтобы узнать, как мы можем получить к ним доступ по более низким ставкам", - отметил Дорин Андрос.

Примером решения проблем с питьевой водой является село Молешть Яловенского района. Мэр села Михай Катан заявил Spunik, что четыре года назад в селе был проведен анализ воды, и результаты показали, что необходимо принять срочные меры.

© Photo : Mihai Catan Село Молешть Яловенского района.

Таким образом, было начато строительство современной системы водоснабжения, и несколько дней назад проект был завершен. В настоящее время более тысячи домашних хозяйств имеют питьевую воду.

"Мы проводили биохимический анализ ежегодно, и у нас не было скважины, которая соответствовала бы параметрам. Вот почему мы поставили перед собой цель реализовать этот проект для нашего села. Мы начали восстановление трех нефункционировавших артезианских скважин глубиной 200 метров. Построили новые башни, современные водопроводные сети, установили счетчики. Цена воды в настоящее время составляет 8 леев за один кубометр. Инвестиции составили около 1 миллиона леев. С помощью государства, населения и бюджета примэрии нам удалось реализовать этот важный для людей проект. Мы гордимся тем, что более 4 тысяч жителей имеют в домашнем хозяйстве воду исключительного качества", - заявил Михай Катан.

© Photo : Mihai Catan Михай Катан, примар села Молешть.

Отчет Национального бюро статистики показывает, что в селах сохраняется самый низкий уровень доступа к коммунальной канализации, всего 4,4%, а муниципии и города обеспечены доступом к канализации на 95%. Места с наибольшим количеством людей, имеющих доступ к общественной канализационной системе, это Кишинев - 71,4% и АТО Гагаузия - 15,6%, а некоторые населенные пункты на севере и юге страны имеют самые низкие показатели — до 4,4%.

© Sputnik / Vadim Rusu Обеспечение питьевой водой в Молдове

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