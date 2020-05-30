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Дождь

Прохладное лето: синоптики дали ответ, как долго продержится такая погода

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200530/30419555/skolko-prodlitsya-prokhladnoe-leto-sinoptiki-dali-otvet.html

Специалист Госгидрометеослужбы страны рассказал, как долго еще сохранится прохладная погода, и как сказались осадки на запасах влаги в почве.

КИШИНЕВ, 30 мая-Sputnik. Прохладная погода и дожди сохранятся в Молдове вплоть до 5 июня. Об этом рассказал начальник управления метеопрогнозов при Государственной гидрометеорологической службе Геннадий Рошка.

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Как пояснил собеседник, на данный момент республика находится под влиянием арктического циклона, что сказывается на температуре воздуха. В среднем по стране она составляет от +17 до +22 градусов по Цельсию, что на 3-4 градуса ниже нормы. Последний раз такие показатели в конце мая были зафиксированы в 2006-2007 годах.

Температурная норма для конца мая в Молдове, по данным Госгидрометеослужбы, составляет +26, +27 градусов по Цельсию.

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"Мы ожидаем атмосферную нестабильность до 5 июня. Это означает, что пройдут дожди с грозами, в некоторые дни на расширенных территориях. Так, 2-3 июня ожидаются осадки на большей части страны", - заявил Рошка.

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Однако после продолжительной засухи, которая установилась в Молдове еще с конца зимы и продолжалась почти всю весну, прошедшие дожди не стали спасением для молдавских аграриев севера и юга страны.

По словам Рошки, осадки выпали в количестве от 1 до 8 миллиметров. Этого недостаточно для хорошего увлажнения почвы. В центре Молдовы ситуация лучше – объем осадков составил 67 миллиметров.

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