Прохладное лето: синоптики дали ответ, как долго продержится такая погода

КИШИНЕВ, 30 мая-Sputnik. Прохладная погода и дожди сохранятся в Молдове вплоть до 5 июня. Об этом рассказал начальник управления метеопрогнозов при Государственной гидрометеорологической службе Геннадий Рошка.
Температурная норма для конца мая в Молдове, по данным Госгидрометеослужбы, составляет +26, +27 градусов по Цельсию.
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"Мы ожидаем атмосферную нестабильность до 5 июня. Это означает, что пройдут дожди с грозами, в некоторые дни на расширенных территориях. Так, 2-3 июня ожидаются осадки на большей части страны", - заявил Рошка.
По словам Рошки, осадки выпали в количестве от 1 до 8 миллиметров. Этого недостаточно для хорошего увлажнения почвы. В центре Молдовы ситуация лучше – объем осадков составил 67 миллиметров.
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