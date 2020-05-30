На улучшение теплоснабжения в Кишиневе МБРР выделит заем в 92 миллиона евро

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Представители Всемирного банка, Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства финансов и АО Termoelectrica согласовали проект договора о займе между Молдовой и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) по второму проекту повышения эффективности централизованной системы теплоснабжения в Кишиневе.
Общая стоимость проекта, который будет финансироваться из кредитных ресурсов МБРР, составляет 92 миллиона евро (эквивалент 100 миллионов долларов). С помощью заемных средств планируется продолжить модернизацию инфраструктуры "Termoelectrica", начатую в 2015 году.
В рамках проекта планируется модернизировать ТЭЦ, разработать и установить информационную систему управления для Termoelectrica, инвестировать средства в повышение энергоэффективности в отдельных общественных и жилых зданиях.
Завершить реализацию проекта планируют к концу 2025 года. Срок погашения кредита составляет 30 лет, включая пятилетний льготный период.
Модернизация системы теплоснабжения в Кишиневе направлена в первую очередь на улучшение услуг, предоставляемых жителям столицы, проживающим в многоквартирных домах, а также на повышение эффективности отопления общественных и административных зданий, включая детские сады, школы и больницы.
Кредитное соглашение вступит в силу после завершения всех необходимых процедур, включая подписание договора и его ратификацию.
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