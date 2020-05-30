На улучшение теплоснабжения в Кишиневе МБРР выделит заем в 92 миллиона евро

В столице продолжается модернизация централизованной отопительной системы, которая была начата в 2015 году.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Представители Всемирного банка, Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства финансов и АО Termoelectrica согласовали проект договора о займе между Молдовой и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) по второму проекту повышения эффективности централизованной системы теплоснабжения в Кишиневе.

Общая стоимость проекта, который будет финансироваться из кредитных ресурсов МБРР, составляет 92 миллиона евро (эквивалент 100 миллионов долларов). С помощью заемных средств планируется продолжить модернизацию инфраструктуры "Termoelectrica", начатую в 2015 году.

В рамках проекта планируется модернизировать ТЭЦ, разработать и установить информационную систему управления для Termoelectrica, инвестировать средства в повышение энергоэффективности в отдельных общественных и жилых зданиях.

Завершить реализацию проекта планируют к концу 2025 года. Срок погашения кредита составляет 30 лет, включая пятилетний льготный период.

Модернизация системы теплоснабжения в Кишиневе направлена в первую очередь на улучшение услуг, предоставляемых жителям столицы, проживающим в многоквартирных домах, а также на повышение эффективности отопления общественных и административных зданий, включая детские сады, школы и больницы.

Кредитное соглашение вступит в силу после завершения всех необходимых процедур, включая подписание договора и его ратификацию.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova