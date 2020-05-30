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Подземный переход, архивное фото

Еще один подземный переход в столице освобожден от торговых киосков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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19501
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200530/30420681/esche-odin-podzemniy-perekhod-v-stolitse-osvobozhden-ot-torgovykh-kioskov.html

Примэрия продолжает наводить порядок в подземных переходах столицы, где торговля идет с нарушением законодательства.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. В подземном переходе на одном из самых оживленных перекрестков столицы завершается демонтаж и эвакуация торговых киосков. Об этом сообщил генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Trecerea subterană din strada Alecu Russo intră în reparație
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Демонтаж киосков в подземном переходе

Речь идет о переходе на перекрестке улиц Алеку Руссо, Киевской и Московского проспекта в столичном секторе Рышкановка в районе магазина "Союз".

"Торговые точки были эвакуированы, экономическим агентам предложили другие места, где они могут продолжить свою работу, одним из которых является Центральный рынок", - написал Чебан в Facebook.

Ремонтные работы в переходе планируется начать на следующей неделе. Продлятся они около полутора месяцев.

Ранее глава столичной администрации сообщил о проведении масштабных работ по демонтажу киосков, павильонов и гаражей в столичном секторе Буюканы и на Чеканах.

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Теги:
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