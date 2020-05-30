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Теплоход на реке Днестр в городе Тирасполь. Архивное фото

Открыты дополнительные рейсы парома в районе села Моловата

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1228)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200530/30421821/otkryty-dopolnitelnye-reysy-paroma-v-rayone-sela-molovata.html

Из-за ограничительных мер, введенных администрацией Приднестровья, водная переправа через Днестр осталась единственным транспортным коридором для жителей левобережных сел.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Паром через Днестр, действующий в районе села Моловата, будет совершать дополнительные ежедневные рейсы. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции, отметив, что решение об увеличении числа рейсов руководством госпредприятия Bacul Molovata было принято после обращения реинтеграционного ведомства.

Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
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Согласно заявлению предприятия, паром будет совершать первый рейс по маршруту Моловата Ноуэ - Моловата в 6.00, а обратный рейс - в 6.45. Последний рейс в направлении Моловата Ноуэ отправится в 20.00.

В то же время Bacul Molovata объявила, что существует возможность совершать дополнительные рейсы в течение дня, в случае, если пассажирский и транспортный поток будет достаточным.

Из-за ограничений на передвижение, введенных в Приднестровье, села, расположенные на левом берегу Днестра, оказались практически недоступны для наземного транспорта. В результате значительно возросло число пассажиров и транспорта, который направляется на правый берег на пароме, что привело к образованию очередей.

Бюро по реинтеграции ищет долгосрочные решения этой проблемы, сообщает ведомство.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1228)

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Теги:
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