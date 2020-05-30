Открыты дополнительные рейсы парома в районе села Моловата

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Паром через Днестр, действующий в районе села Моловата, будет совершать дополнительные ежедневные рейсы. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции, отметив, что решение об увеличении числа рейсов руководством госпредприятия Bacul Molovata было принято после обращения реинтеграционного ведомства.

Согласно заявлению предприятия, паром будет совершать первый рейс по маршруту Моловата Ноуэ - Моловата в 6.00, а обратный рейс - в 6.45. Последний рейс в направлении Моловата Ноуэ отправится в 20.00.

В то же время Bacul Molovata объявила, что существует возможность совершать дополнительные рейсы в течение дня, в случае, если пассажирский и транспортный поток будет достаточным.

Из-за ограничений на передвижение, введенных в Приднестровье, села, расположенные на левом берегу Днестра, оказались практически недоступны для наземного транспорта. В результате значительно возросло число пассажиров и транспорта, который направляется на правый берег на пароме, что привело к образованию очередей.

Бюро по реинтеграции ищет долгосрочные решения этой проблемы, сообщает ведомство.

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