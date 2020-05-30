Открыты дополнительные рейсы парома в районе села Моловата

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Паром через Днестр, действующий в районе села Моловата, будет совершать дополнительные ежедневные рейсы. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции, отметив, что решение об увеличении числа рейсов руководством госпредприятия Bacul Molovata было принято после обращения реинтеграционного ведомства.
В то же время Bacul Molovata объявила, что существует возможность совершать дополнительные рейсы в течение дня, в случае, если пассажирский и транспортный поток будет достаточным.
Из-за ограничений на передвижение, введенных в Приднестровье, села, расположенные на левом берегу Днестра, оказались практически недоступны для наземного транспорта. В результате значительно возросло число пассажиров и транспорта, который направляется на правый берег на пароме, что привело к образованию очередей.
Бюро по реинтеграции ищет долгосрочные решения этой проблемы, сообщает ведомство.
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