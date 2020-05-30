Опубликовано расписание чартеров на вторую половину июня

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Орган гражданской авиации Молдовы опубликовал список чартерных рейсов, которые будут организованы с 15 по 28 июня для пассажиров, вылетающих в другие страны или возвращающихся в нашу страну из-за рубежа на самолетах авиакомпании Fly One.
Чартерные рейсы в Россию по маршруту Кишинев-Москва-Кишинев будут выполняться 15 июня, 17 июня и ежедневно с 19 по 28 июня.
Рейсы во Францию по маршруту Кишинев-Париж осуществляются 19 июня и 26 июня.
В Италию полетят борты по маршруту Кишинев-Верона-Кишинев (15 и 22 июня) и Кишинев-Парма-Кишинев (20 и 26 июня).
В Ирландию авиарейсы будут осуществляться по маршруту Кишинев-Дублин-Кишинев 21 и 28 июня.
Точное время вылета можно узнать на сайте авиакомпании Fly One.
Расписание первой половины июня выглядит так:
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