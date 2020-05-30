Минздрав: подтверждены еще 202 случая инфицирования COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 8 тысяч 98 человек.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 202 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, из которых 12 в Приднестровье, сообщили в министерстве здравоохранения вечером в субботу.

За последние сутки проведены тысяча 539 тестов, из них повторно - 258.

Вместе с тем, зафиксированы 20 случаев заражения среди медперсонала, в том числе 9 врачей и 11 медсестер.

Еще 177 человек были выписаны из больниц. Общее число выздоровевших достигло 4 тысяч 455.

Зарегистрированы еще два летальных исхода, скончались 63-летний мужчина и 73-летняя женщина, оба - жители Бельц. Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции в стране составило 291.

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