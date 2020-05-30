В Кишиневе снова меняют схему движения нескольких маршруток

Важно для жителей столицы: изменения коснутся микроавтобусов №101, 103 и 121 — узнайте, по каким улицам будет двигаться транспорт.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. По сообщению примэрии Кишинева, с 1 июня 2020 года будет изменена схема движения некоторых маршрутных такси по улицам столицы.

Изменения коснутся маршрутов №101, 103 и 121. Микроавтобусы, следующие по указанным маршрутам, будут двигаться следующим образом:

Маршрут №101: от улицы Алексея Щусева до улицы Букурешть и далее по установленному маршруту. Возврат - по установленному маршруту.

Маршрут №103: в пределах села Думбрава: по улице Друмул Виилор, улице Дурлешть. В черте Кишинева: по шоссе Балкань, улице Ливиу Деляну, улице Николай Костин, улице Ион Пеливан, улице Алба-Юлия, улице Ион Крянгэ, проспекту Штефана чел Маре, улице Михай Витязул, улице Митрополит Дософтей, улице Мария Чеботарь, улице Колумна, улице Измаил, проспекту Штефана чел Маре, улице Константин Негруцци и далее по установленному маршруту.

Обратный рейс - в черте Кишинева: от улицы Ион Крянгэ по улице Алба-Юлия, улице Ион Пеливан, улице Николай Костин, улице Ливиу Деляну, по шоссе Балкань. В пределах села Думбрава: по улице Дурлешть и улице Друмул Виилор.

Конечной станцией маршрута определена улица Друмул Виилор в селе Думбрава.

Маршрут №121: от улицы Ливиу Деляну по шоссе Балкань. В пределах села Думбрава: улица Дурлешть, улица Ион Ботезэторул;

Обратный рейс - с улицы Ион Ботезэторул по шоссе Балкань, по улице Ливиу Деляну и далее по установленному маршруту. Конечная станция - улица Ион Ботезэторул в селе Думбрава.

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