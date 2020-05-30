Врач с золотыми руками: как спасают пальцы ребенка из Глодян

Во время пандемии коронавируса многие заговорили о том, что врачи – это герои наших дней. Но они всегда спасали жизни и помогали восстанавливать здоровье. Яркий пример - операция по восстановлению пальцев шестилетнего ребенка.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. История мальчика из Глодян, который из-за несчастного случая остался без частей двух пальцев, взбудоражила все общество. Но ребенок попал не просто в хорошие, а в золотые руки хирурга. Мальчика прооперировали, а его пальцы восстановятся.

Как только врачи из Глодян узнали о случившемся, они связались с Анатолием Куркэ, заведующим отделом травматологии, ортопедии и нейрохирургии столичной больницы имени Валентина Игнатенко. Было принято решение везти ребенка в Кишинев.

Пока пациент был в пути, Куркэ по телефону выяснял подробности произошедшего, после чего распорядился готовить операционную. Это тот самый случай, когда доктор является высококлассным профессионалом: за три десятка лет профессиональной деятельности он провел трансплантацию более 360 пальцев верхних и нижних конечностей.

Ему нет равных во всей Европе. Когда пересадка пальцев в Румынии была чем-то выдающимся, Анатолий Куркэ уже провел более 200 подобных операций.

Ситуация, когда в период пандемии коронавируса люди говорят только о тех медиках, которые борются с COVID-19, конечно, не прошла мимо нашего героя, но для хирурга, как он сам признается, куда важнее положительные результаты его деятельности, чем признание общества.

Только на этой неделе Анатолий Куркэ провел работу с тремя травмированными верхними конечностями: пациенту не пришлось делать ампутацию, вместо этого реализована пересадка пальцев. Но именно случай мальчика из Глодян стал широко известен по всей стране.

В интервьюглава отделения микрохирургии, единственной детской секции страны, уточнил, что все дети с повреждениями конечностей, сухожилий, нервов и кожи поступают к врачам с большой надеждой.

Шестилетний мальчик из Глодян играл со старшим братом 10 лет рядом с местом, где их отец колол дрова. Когда мужчина отлучился, произошел несчастный случай.

"В результате удара мальчик лишился двух пальцев правой руки до пястных костей", - уточнил врач.

Ребенок поступил в медучреждение ночью, около 02.00. После необходимой подготовки ранним утром он был доставлен в операционную. Доктор Анатолий Куркэ вместе с двумя другими врачами и тремя ассистентами трудились в течение четырех часов.

"В этой процедуре большую роль играет сшивание сосудов. Представьте себе размер сосудов у шестилетнего ребенка: на уровне пальца их диаметр не превышает и одного миллиметра. Это и в случае взрослых невероятно сложно, что уж говорить про детей" - признался хирург.

Несмотря на все сложности, команде под руководством врача Куркэ удалось успешно провести операцию - сшить сосуды, нервы и сухожилия. Мальчик в тяжелом, но стабильном состоянии был помещен в реанимацию.

Заведующий секцией травматологии, ортопедии и нейрохирургии больницы имени Валентина Игнатенко отметил, что для него и его коллег очень важно полное восстановление ребенка.

"Сложно переоценить значимость послеоперационного периода, так как всегда возможны осложнения в виде артериального тромбоза. В этом случае мы можем потерять все то, над чем трудились во время четырехчасовой операции", - пояснил врач.

Сейчас мальчик проходит интенсивную терапию, чтобы исключить риск подобных осложнений. Речь идет о медикаментозных препаратах, перфузиях, особом уходе.

"Когда я делал ему перевязку, то увидел, что пальчики порозовели – это хороший знак. Моя цель заключается в том, чтобы спасти ребенку пальцы и их функциональность", - отметил хирург.

Однако есть еще один важный нюанс: у ребенка подозревали наличие коронавируса нового типа, что осложнило ситуацию. Медикам пришлось работать в очень тяжелых условиях.

"Мы были вынуждены проводить операцию в защитных средствах: комбинезоне, халате, перчатках, респираторе и шлеме. Я отказался от шлема, так как оперирую через микроскоп, а глаза прилегают непосредственно к окулярам устройства. В этом был определенный риск, но я надеюсь на лучшее", - рассказал Куркэ.

Провести более четырех часов в операционной в защитном костюме совсем нелегко. Недавно эта же команда специалистов прооперировала ребенка из Кагула, инфицированного COVID-19, у которого возникли серьезные повреждения кожи голени.

"Раны в 20 сантиметров. Операция длилась четыре с половиной часа. В какие-то моменты я чувствовал, что задыхаюсь. Было невыносимо, но мы справились. Ребенок провел у нас шесть недель, в следующую среду он отправится домой", - эмоционально рассказал заведующий отделом.

Это не первый и, к сожалению, не последний случай, когда дети получают подобные травмы, а их спасителями становится команда медиков под руководством Анатолия Куркэ.

"Недавно к нам поступил ребенок из Бельц с полным отрывом пальца, требовалась ампутация. Но в результате проведения микрохирургической операции нам удалось спасти палец. Он лишился ногтя, но костную часть мы сохранили, как и ее функциональность", - с удовлетворением сказал врач.

Несмотря на все сложности Анатолий Куркэ не сдается. Для него это не просто профессиональный долг: медику очень важно чувствовать удовлетворение от того, что он помогает миру и людям. Доктор работает без выходных и праздников: близкие переживают за него, но он не собирается отступать.

В завершении беседы медик признался, что ему бы хотелось, чтобы люди осознали, что большинство врачей отдает все свое время профессии, вкладывает в нее душу и постоянно борется за спасение жизней. "Медработники были на передовой всегда, не только сейчас, во время борьбы с коронавирусом", - добавил Куркэ.

Самоотверженность хирурга еще раз доказывает, что врачи никогда не прекращают сражаться за выздоровление пациентов. А их работа продолжается и после окончания операций, которые иногда могут длиться до 12 часов.

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