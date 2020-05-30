Врач с золотыми руками: как спасают пальцы ребенка из Глодян

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. История мальчика из Глодян, который из-за несчастного случая остался без частей двух пальцев, взбудоражила все общество. Но ребенок попал не просто в хорошие, а в золотые руки хирурга. Мальчика прооперировали, а его пальцы восстановятся.
Пока пациент был в пути, Куркэ по телефону выяснял подробности произошедшего, после чего распорядился готовить операционную. Это тот самый случай, когда доктор является высококлассным профессионалом: за три десятка лет профессиональной деятельности он провел трансплантацию более 360 пальцев верхних и нижних конечностей.
Ему нет равных во всей Европе. Когда пересадка пальцев в Румынии была чем-то выдающимся, Анатолий Куркэ уже провел более 200 подобных операций.
Ситуация, когда в период пандемии коронавируса люди говорят только о тех медиках, которые борются с COVID-19, конечно, не прошла мимо нашего героя, но для хирурга, как он сам признается, куда важнее положительные результаты его деятельности, чем признание общества.
Только на этой неделе Анатолий Куркэ провел работу с тремя травмированными верхними конечностями: пациенту не пришлось делать ампутацию, вместо этого реализована пересадка пальцев. Но именно случай мальчика из Глодян стал широко известен по всей стране.
Шестилетний мальчик из Глодян играл со старшим братом 10 лет рядом с местом, где их отец колол дрова. Когда мужчина отлучился, произошел несчастный случай.
"В результате удара мальчик лишился двух пальцев правой руки до пястных костей", - уточнил врач.
Ребенок поступил в медучреждение ночью, около 02.00. После необходимой подготовки ранним утром он был доставлен в операционную. Доктор Анатолий Куркэ вместе с двумя другими врачами и тремя ассистентами трудились в течение четырех часов.
"В этой процедуре большую роль играет сшивание сосудов. Представьте себе размер сосудов у шестилетнего ребенка: на уровне пальца их диаметр не превышает и одного миллиметра. Это и в случае взрослых невероятно сложно, что уж говорить про детей" - признался хирург.
Заведующий секцией травматологии, ортопедии и нейрохирургии больницы имени Валентина Игнатенко отметил, что для него и его коллег очень важно полное восстановление ребенка.
"Сложно переоценить значимость послеоперационного периода, так как всегда возможны осложнения в виде артериального тромбоза. В этом случае мы можем потерять все то, над чем трудились во время четырехчасовой операции", - пояснил врач.
Сейчас мальчик проходит интенсивную терапию, чтобы исключить риск подобных осложнений. Речь идет о медикаментозных препаратах, перфузиях, особом уходе.
"Когда я делал ему перевязку, то увидел, что пальчики порозовели – это хороший знак. Моя цель заключается в том, чтобы спасти ребенку пальцы и их функциональность", - отметил хирург.
"Мы были вынуждены проводить операцию в защитных средствах: комбинезоне, халате, перчатках, респираторе и шлеме. Я отказался от шлема, так как оперирую через микроскоп, а глаза прилегают непосредственно к окулярам устройства. В этом был определенный риск, но я надеюсь на лучшее", - рассказал Куркэ.
Провести более четырех часов в операционной в защитном костюме совсем нелегко. Недавно эта же команда специалистов прооперировала ребенка из Кагула, инфицированного COVID-19, у которого возникли серьезные повреждения кожи голени.
"Раны в 20 сантиметров. Операция длилась четыре с половиной часа. В какие-то моменты я чувствовал, что задыхаюсь. Было невыносимо, но мы справились. Ребенок провел у нас шесть недель, в следующую среду он отправится домой", - эмоционально рассказал заведующий отделом.
Это не первый и, к сожалению, не последний случай, когда дети получают подобные травмы, а их спасителями становится команда медиков под руководством Анатолия Куркэ.
Несмотря на все сложности Анатолий Куркэ не сдается. Для него это не просто профессиональный долг: медику очень важно чувствовать удовлетворение от того, что он помогает миру и людям. Доктор работает без выходных и праздников: близкие переживают за него, но он не собирается отступать.
В завершении беседы медик признался, что ему бы хотелось, чтобы люди осознали, что большинство врачей отдает все свое время профессии, вкладывает в нее душу и постоянно борется за спасение жизней. "Медработники были на передовой всегда, не только сейчас, во время борьбы с коронавирусом", - добавил Куркэ.
Самоотверженность хирурга еще раз доказывает, что врачи никогда не прекращают сражаться за выздоровление пациентов. А их работа продолжается и после окончания операций, которые иногда могут длиться до 12 часов.
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