Подсчитано, сколько детей живут в Республике Молдова

Рождаемость продолжает падать по сравнению с предыдущими годами, а каждый пятый ребенок в нашей стране рождается вне брака.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Численность детей в Молдове по состоянию на начало 2020 года составила 583,2 тысячи человек. Таким образом, каждому пятому жителю Молдовы еще не исполнилось 18 лет, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Вместе с тем в стране продолжает сокращаться рождаемость — в прошлом году зарегистрировали 32 тысячи новорожденных, что на 7,8% меньше по сравнению с 2018-м.

Таким образом, уровень рождаемости, зарегистрированный в минувшем году, составил 12,2 рождения на тысячу жителей, что является самым низким показателем за последние пять лет. Самый высокий уровень рождаемости был зафиксирован в 2015 году: 14,5 рождений на тысячу жителей.

Из общего числа новорожденных детей более 51% составили мальчики, то есть на каждых 100 девочек рождались 105 мальчиков. Большинство детей (88,5%) родились в результате беременности, протекавшей более 35 недель.

Сельские женщины рожают в более молодом возрасте по сравнению с городскими. В сельской местности первое рождение происходит, в среднем, в возрасте 24 лет, в то время как в городах женщины рожают впервые, в среднем, в 27 лет.

В то же время незначительно сократилась доля детей, рожденных вне брака. Уровень внебрачных родов в 2019 году составил 19,3% - то есть, почти каждый пятый ребенок родился вне брака.

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