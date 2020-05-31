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Днестр

В воскресенье в Молдове отмечается День Днестра

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200531/30423609/v-voskresene-v-respublike-moldova-otmechaetsya-den-dnestra.html

Экологическое положение самой реки и природных ресурсов ее бассейна за последние десятилетия не изменилось в лучшую сторону.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Каждый год, в последнее воскресенье мая, в Республике Молдова отмечается День Днестра. Памятная дата установлена постановлением парламента, чтобы подчеркнуть важность реки Днестр, как основного водного бассейна страны.

В связи с эпидемиологической ситуацией Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило, что в 2020 году не будет организовано никаких публичных мероприятий к этой дате.

Река Днестр
© Sputnik / Irina Leahova
В каком состоянии находятся реки Молдовы, или Какую воду мы пьем
Специалисты давно бьют тревогу, говоря о том, что экологическое положение самой реки и природных ресурсов ее бассейна за последние десятилетия не изменилось в лучшую сторону. Медленное течение, нехватка воды, обмеление и похолодание воды в Днестре - эти беды, обострившиеся из-за работы каскада ГЭС на Украине, уже приводят к исчезновению рыбы в одной из важнейших водных артерий. Изменение температурного режима в реке угнетает деятельность организмов, которые обеспечивают самоочищение воды, и мешает естественным процессам, которые проходят в Днестре.

По заявлению экологов, притоки несущественно влияют на поступление воды в Днестр. На долю малых рек приходится лишь 3-4 процента поступления воды в днестровский бассейн. Положение осложнено и гидрологической засухой, которая наблюдалась еще с зимы и сохранялась практически всю весну.

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Теги:
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