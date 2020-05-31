Центральный рынок возобновляет работу: как будет проходить торговля

Эксперты Национального агентства продовольственной безопасности будут строго следить за соблюдением на рынке противоэпидемических мер.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Санитарно-дезинфекционные работы на Центральном рынке идут полным ходом. Главная продовольственная торговая площадка столицы должна открыться, в понедельник, 1 июня. Эпидемиологическая ситуация диктует работникам рынка новые условия - необходимо соблюдать ряд правил.

Перед открытием рынка его проинспектировали руководители Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ). Цель инспекции — убедиться, что администрация рынка строго соблюдает требования Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

"Мы обязаны проверить, что администраторы полностью смогут контролировать соблюдение правил продавцами и покупателями", - сообщил журналистам директор НАПБ Владислав Котич.

По словам экспертов, степень готовности к открытию "не отличная, но удовлетворительная". В первый день работы рынка будет проведена повторная проверка.

Представители НАПБ заявили, что если меры, изложенные в решении Комиссии не будут выполнены, агентство оставляет за собой право отозвать эксплуатационные разрешения, и работа рынка снова прекратится.

Согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, как продавцы, так и покупатели будут обязаны носить маски, а торговые места на рынке должны быть расположены на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

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