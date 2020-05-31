Аграрий рассказала о преимуществах экологического сельского хозяйства

В хозяйстве Алены Кулай множество сезонных овощей и фруктов на любой вкус. Женщина увлекается садоводством и является сторонником экологического сельского хозяйства. Также она проводит различные мероприятия для продвижения натуральных продуктов питания.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. В последнее время набирает популярность органическое сельское хозяйство, а местные производители все чаще организуют эко-ярмарки. В то же время, на полках магазинов достаточно сложно найти экологически чистую продукцию.

© Sputnik / Osmatesco Алена Кулай

По мнению агрария Алены Кулай, если люди хотят оставаться здоровыми, им нужно быть особо внимательными к качеству продуктов питания.

"Самое большое богатство – это здоровье. Если мы продолжим употреблять химически обработанные овощи и фрукты, то не доживем даже до возраста наших родителей. В этом случае качество продуктов играет важную роль", - заявила аграрий.

Для продвижения здорового образа жизни весной прошлого года Алена Кулай организовала ярмарку "Семена с душой". В рамках мероприятия люди обменивались семенами, которые не подверглись генной модификации и химической обработке и были унаследованы от старших поколений.

В ярмарке приняли участие сотни жителей Молдовы, которые поделились друг с другом информацией о правильном уходе за сельскохозяйственными культурами и узнали, как можно выращивать органическую продукцию.

В этом году мероприятие не состоялось по причине пандемии. Однако в будущем Алена Кулай планирует организовывать подобные рынки бесплатных семян по всей стране.

Аграрий добавила, что общество и государство должны оказывать поддержку фермерам, которые занимаются экологическим сельским хозяйством. Это поможет им продавать свою органическую продукцию как на рынках, так и в магазинах страны.

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