13:15 31 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.63
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Кишинев выходит из режима ЧП

Чебан: жители просят разрешить движение транспорта по выходным и на Радоницу

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1232)
384 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200531/30425622/ceban-dvizhenie-transporta-po-vykhodnym-i-na-radonitsu.html

Глава столичной администрации обратится к Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья с предложением пересмотреть ограничения на работу общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Примэрия Кишинева не исключает, что запрет на движение общественного транспорта в выходные дни в столице может быть пересмотрен. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан в традиционном видеообращении по итогам работы муниципальных структур за неделю.

Центральный рынок. Архивное фото
© Photo : Miroslav Rotari.
Центральный рынок возобновляет работу: как будет проходить торговля

"Согласно решению Национальной комиссии в выходные дни приостановлена работа общественного транспорта. Как нам сообщили, это будет на протяжении всего июня. В то же время примэрия получает много обращений с просьбами запустить транспорт в выходные. Мы выйдем с этими предложениями на уровень Национальной комиссии. Возможно, некоторые меры можно пересмотреть, с сокращенным графиком [движения], как мы уже привыкли, по утрам и вечерам", - сказал Чебан.

Градоначальник отметил, что обратится с подобными предложениями и в отношении организации работы общественного транспорта в поминальные дни, чтобы жители Кишинева получили возможность добраться в Радоницу до столичных кладбищ.

Ранее было объявлено, что по решению Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья в Кишиневе и Бельцах общественный транспорт не будет ходить в выходные вплоть до конца июня. В этих городах транспорт не будет следовать и 8 июня — день, на который были перенесены мероприятия по случаю Радоницы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1232)

По теме

Экономия в перспективе: какие изменения могут ждать общественный транспорт
Премьер Молдовы сообщил о смягчении ряда ограничений в стране
Теги:
Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
О чем рассказывает космос: майские новости в фотографиях
Как прыгают с парашютом военные батальона специального назначения Fulger
Как прыгают с парашютом военные батальона специального назначения Fulger
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться