Чебан: жители просят разрешить движение транспорта по выходным и на Радоницу

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Примэрия Кишинева не исключает, что запрет на движение общественного транспорта в выходные дни в столице может быть пересмотрен. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан в традиционном видеообращении по итогам работы муниципальных структур за неделю.

"Согласно решению Национальной комиссии в выходные дни приостановлена работа общественного транспорта. Как нам сообщили, это будет на протяжении всего июня. В то же время примэрия получает много обращений с просьбами запустить транспорт в выходные. Мы выйдем с этими предложениями на уровень Национальной комиссии. Возможно, некоторые меры можно пересмотреть, с сокращенным графиком [движения], как мы уже привыкли, по утрам и вечерам", - сказал Чебан.

Градоначальник отметил, что обратится с подобными предложениями и в отношении организации работы общественного транспорта в поминальные дни, чтобы жители Кишинева получили возможность добраться в Радоницу до столичных кладбищ.

Ранее было объявлено, что по решению Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья в Кишиневе и Бельцах общественный транспорт не будет ходить в выходные вплоть до конца июня. В этих городах транспорт не будет следовать и 8 июня — день, на который были перенесены мероприятия по случаю Радоницы.

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