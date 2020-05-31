13:15 31 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.63
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Таможня

На границе Молдовы и Украины возобновляют работу еще три пункта пропуска

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
376 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200531/30425905/na-granitse-moldovy-i-ukrainy-vozobnovlyayut-rabotu-esche-tri-punkta-propuska.html

Пограничные и таможенные пункты постепенно возвращаются к работе в нормальном режиме после ослабления противоэпидемических ограничений в Молдове и в соседних странах.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Таможенные и пограничные органы Республики Молдова возобновляют пропуск автомобильного грузового и пассажирского транспорта еще через три пункта перехода молдавско-украинской границы. Об этом объявила в воскресенье Таможенная служба РМ.

КПП
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
На молдавско-украинской границе возобновили работу шесть КПП
Таким образом, начиная с 1 июня, с 08.00, откроются для пересечения границы КПП "Бричаны-Росошаны", "Крива-Мамалига" и "Мирное-Табаки".

Ранее было объявлено, что на молдавско-украинской границе возобновили работу шесть контрольно-пропускных пунктов - автотранспортных и железнодорожных.

Работники этих пунктов пропуска, а также путешественники должны соблюдать все необходимые санитарные нормы для предотвращения распространения COVID-19.

Премьер Молдовы сообщил о смягчении ряда ограничений в стране>>>

В то же время Пограничная полиция информировала граждан, пересекающих границу, о сохранении на въезде в Молдову процедуры заполнения эпидемиологической анкеты и подписания декларации о несении ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Болгария открывает границы для граждан ряда стран
Для перехода границы с Румынией и Украиной открыты только 13 пунктов
Теги:
граница


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
О чем рассказывает космос: майские новости в фотографиях
Как прыгают с парашютом военные батальона специального назначения Fulger
Как прыгают с парашютом военные батальона специального назначения Fulger
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться