На границе Молдовы и Украины возобновляют работу еще три пункта пропуска

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Таможенные и пограничные органы Республики Молдова возобновляют пропуск автомобильного грузового и пассажирского транспорта еще через три пункта перехода молдавско-украинской границы. Об этом объявила в воскресенье Таможенная служба РМ.
Ранее было объявлено, что на молдавско-украинской границе возобновили работу шесть контрольно-пропускных пунктов - автотранспортных и железнодорожных.
Работники этих пунктов пропуска, а также путешественники должны соблюдать все необходимые санитарные нормы для предотвращения распространения COVID-19.
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В то же время Пограничная полиция информировала граждан, пересекающих границу, о сохранении на въезде в Молдову процедуры заполнения эпидемиологической анкеты и подписания декларации о несении ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней.
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