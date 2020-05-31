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Центр COVID-19

Минздрав представил обновленные данные по ситуации с COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1232)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200531/30426966/minzdrav-dannye-po-situatsii-s-covid-19.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. К утру воскресенья в Молдове выявлено 8 тысяч 98 инфицированных коронавирусом нового типа, из которых 994 - в Приднестровье. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Емкость с антигеном с меткой в лаборатории
© Sputnik / Evgeny Byatov
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За последние сутки в Центре COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 38 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В то же время число выздоровевших выросло на 126 человек и составило 4 тысячи 581.

В тяжелом состоянии находится 251 человек, 22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 636 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено тысяча 612 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 381, медсестры - 626, фельдшеры - 87, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 497 человек.

Зарегистрировано также еще три летальных исхода. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 293 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1232)

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Теги:
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