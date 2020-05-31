Минздрав представил обновленные данные по ситуации с COVID-19

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. К утру воскресенья в Молдове выявлено 8 тысяч 98 инфицированных коронавирусом нового типа, из которых 994 - в Приднестровье. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в Центре COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 38 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В то же время число выздоровевших выросло на 126 человек и составило 4 тысячи 581.

В тяжелом состоянии находится 251 человек, 22 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 636 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено тысяча 612 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 381, медсестры - 626, фельдшеры - 87, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 497 человек.

Зарегистрировано также еще три летальных исхода. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 293 человек.

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