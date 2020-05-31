Примэрия Кишинева: детские сады останутся закрытыми, минимум, до 30 июня

Ранее Национальный центр общественного здоровья заявил, что говорить об открытии детсадов рано, так как риск инфицирования COVID-19 высок.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Плановый ремонт кишиневских детских садов в этом году пройдет в июне, а не в августе, как обычно. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Градоначальник подчеркнул, что о возобновлении работы детских садов на сегодняшний день речи не идет.

"Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, дошкольные учреждения остаются закрытыми на неопределенный период, как минимум до 30 июня. Если будут изменения, мы сообщим", - сказал Чебан в еженедельном видеоотчете о работе примэрии.

Ранее Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) ответил группе родителей, которые подали петицию с просьбой незамедлительно открыть детские сады после трагедии в Хынчештах, где погиб оставленный без присмотра шестилетний ребенок. Глава НАОЗ заявил, что говорить об этом рано, так как риск инфицирования COVID-19 все еще высок.

"Мы будем учитывать эволюцию эпидемиологического процесса прежде всего", — заявил по этому поводу глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николае Фуртунэ.

Фуртунэ сообщил, что вопрос об открытии детских садов обсуждался на этой неделе и возобновление работы дошкольных учреждений было сочтено преждевременным.

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