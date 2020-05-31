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Запрет на курение

Бросайте курить — в мире отмечается День без табака

© CC0 / Pixabay / HansMartinPaul
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200531/30429325/brosayte-kurit-segodnya-v-mire-otmechaetsya-den-bez-tabaka.html

В этом году традиционный день отказа от курения отмечается под лозунгом защиты молодежи от пагубной привычки.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Ежегодно 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает по всему миру День без табака. В 2020 году этот день проводится под девизом "Защитить молодежь от манипулирования со стороны табачной промышленности", сообщает Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ).

Врач заполняет документы
© Fotolia / Stephan Morrosch
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В Республике Молдова употребление табака, воздействие табачного дыма и связанных с ним продуктов являются основными факторами риска, по крайней мере, для шести хронических заболеваний с растущей глобальной распространенностью: заболевания сердца, рак (особенно рак легких), заболевания головного мозга, сахарный диабет, хроническая деструктивная болезнь легких, атеросклероз.

В Молдове, согласно проведенному в 2019 году Глобальному исследованию курения среди подростков, 16,3% молодых людей в возрасте 13-15 лет являются активными курильщиками. В то же время более четверти подростков подвергаются воздействию табачного дыма в домашних условиях.

Дети и подростки, по данным ведомства, часто используют электронные сигареты. Как отмечает НАОЗ, никотин в них, как и в обычных табачных изделиях, разрушительно влияет на мозг и замедляет развитие детей. Использование электронных сигарет также увеличивает риск заболеваний сердца и легких.

Как табачная индустрия влияет на молодежь

Табачные компании "бомбардируют" детей и подростков рекламой в социальных сетях, которые были просмотрены более 25 миллиардов раз, сообщает НАОЗ. Чтобы привлечь новых потребителей, табачная промышленность ежегодно тратит более 8 миллиардов долларов на маркетинг, рекламу и продвижение, создание новых продуктов.

Сергей Ипатий и Юлиан Берку
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В числе исследований, которые финансирует табачная индустрия — использование привлекательных ароматов, элегантный дизайн, рекламирование продукции с "уменьшенным ущербом" или "альтернативной" обычным сигаретам, спонсируемые табачными брендами конкурсы, продажа табачных изделий возле учебных заведений, косвенный маркетинг в кино, телешоу и онлайн.

В Республике Молдова с 20 мая 2020 года запрещена продажа табачных изделий с ментоловым ароматом. Ароматизированные сигареты помогают увеличить число детей, экспериментирующих с сигаретами, и число детей, которые становятся постоянными курильщиками, а 81% молодых людей начали курить с ароматизированных сигарет, заявляет НАОЗ.

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Теги:
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