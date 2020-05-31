Примэрия Кишинева: с комбатантами проводили беседу о риске инфицирования

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. В примэрию Кишинева была направлена предварительная заявка со стороны участников боевых действий на Днестре о проведении акции протеста с участием до тысячи человек, несмотря на ограничения, введенные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
Об этом Sputnik Молдова сообщил вице-примар столицы Илие Чебан.
"По просьбе примэрии была организована встреча с представителями ветеранов, с участием сотрудников МВД, на которой были разъяснены требования комиссии общественного здоровья о запрете собраний свыше 50 человек из-за опасности инфицирования COVID-19, которое угрожает как протестующим, так и другим жителям столицы", - заявил Чебан.
В воскресенье в столице Молдовы прошел протест, где манифестанты требовали улучшения своего социального положения, а также отставки правительства и президента.
Предыдущая акция протеста комбатантов состоялась 17 мая. Несколько сотен протестующих, собравшись и в тот раз вопреки карантинным ограничениям, требовали от правительства страны повышения ежемесячного социального пособия до 3 тысяч леев, а также обеспечения бесплатными полисами обязательного медицинского страхования. Тогда в правоохранительных органах заявили, что организаторы акции должны были заранее зарегистрировать протестующих, а все нарушения были зафиксированы.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>