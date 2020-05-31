Примэрия Кишинева: с комбатантами проводили беседу о риске инфицирования

Представители столичной администрации и правоохранительных структуры проводили предварительные встречи с организаторами воскресного протеста и разъясняли необходимость соблюдать противоэпидемические меры.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. В примэрию Кишинева была направлена предварительная заявка со стороны участников боевых действий на Днестре о проведении акции протеста с участием до тысячи человек, несмотря на ограничения, введенные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

Об этом Sputnik Молдова сообщил вице-примар столицы Илие Чебан.

"По просьбе примэрии была организована встреча с представителями ветеранов, с участием сотрудников МВД, на которой были разъяснены требования комиссии общественного здоровья о запрете собраний свыше 50 человек из-за опасности инфицирования COVID-19, которое угрожает как протестующим, так и другим жителям столицы", - заявил Чебан.

Вице-примар уточнил, что применение санкций в этом отношении находится в компетенции МВД, а не примэрии.

В воскресенье в столице Молдовы прошел протест, где манифестанты требовали улучшения своего социального положения, а также отставки правительства и президента.

Предыдущая акция протеста комбатантов состоялась 17 мая. Несколько сотен протестующих, собравшись и в тот раз вопреки карантинным ограничениям, требовали от правительства страны повышения ежемесячного социального пособия до 3 тысяч леев, а также обеспечения бесплатными полисами обязательного медицинского страхования. Тогда в правоохранительных органах заявили, что организаторы акции должны были заранее зарегистрировать протестующих, а все нарушения были зафиксированы.

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