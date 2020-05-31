МИДЕИ: как быть студентам из РМ, которые хотят забрать вещи из Румынии

Румынские власти пошли навстречу молодым людям, которые оказались в сложной ситуации из-за перекрытых границ во время пандемического кризиса.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции объявило, что молдавские студенты, которые хотят отправиться в Румынию, чтобы забрать свои личные вещи из общежитий, не будут обязаны соблюдать 14-дневный период самоизоляции.

Отвечая на просьбы граждан Молдовы разъяснить ситуацию, МИДЕИ процитировало официальную информацию, полученную от властей соседней страны относительно освобождения учащихся из Республики Молдова от обязательной изоляции при посещении Румынии.

Таким образом, при въезде в Румынию студент должен заявить, что во время своего пребывания в стране он будет находиться в общежитии, в которое был распределен, чтобы освободить помещение.

Министерство также опубликовало полный список документов и данных, которые необходимо предоставить для посещения соседней страны. В них входят копия удостоверения личности, вид на жительство, дата, когда заявитель намерен покинуть страну, используемые транспортные средства (регистрационный номер автомобиля или копия авиабилета), транзитный пункт пересечения границы, контактный телефон.

В то же время рекомендуется, чтобы студенты обращались в конкретные общежития, где они проживали, за получением дополнительных инструкций. МИДЕИ сообщает, что обращаться за справками и уточнениями можно в посольство Республики Молдова в Румынии или на горячую линию по телефону (+40) 787 898 050.

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