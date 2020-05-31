Столичная администрация занялась украшением моста на улице Миорица

Бетонное сооружение украсили контейнерами с живыми цветами, а отобранные по конкурсу художники распишут автомост.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Примэрия столицы занялась эстетическим оформлением автомобильного моста на пересечении улиц Миорица и Хынчештского шоссе в кишиневском микрорайоне Телецентр. О планах муниципалитета по благоустройству сооружения рассказал генпримар столицы Ион Чебан.

С внешней стороны перил уже появились металлические контейнеры с живыми цветами, которые должны радовать глаз пешеходов и водителей. Кроме того, в зоне моста скоро появятся красочные картины, выполненные на поверхности бетона. По словам градоначальника, срок подачи заявок на тендер по выполнению декоративных работ истекает 31 мая.

"Приглашаем к сотрудничеству художников с профилем: визуальное искусство, графический дизайн, граффити, 3D-искусство, а также преподавателей и студентов профильных учреждений столицы", - написал Чебан в Facebook.

Работы, предложенные художниками, будут оценены специальной комиссией, которая определит победителей.

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