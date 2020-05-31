Минздрав: подтверждены еще 153 случая инфицирования COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на данный момент в Молдове достигло 8 тысяч 251.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. В Молдове зафиксированы еще 153 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, из которых 5 в Приднестровье, сообщили в воскресенье в министерстве здравоохранения.

В том числе отмечены два случая "импорта" инфекции, один из Бельгии и один из России.

Проведены 804 теста, из них повторно - 131.

Вместе с тем, зафиксированы 18 случаев заражения среди медперсонала, в том числе врачей - 2, медсестер - 11, фельдшеров - 1, вспомогательного персонала - 4 человека.

Общее число выздоровевших достигло 4 тысяч 581 человека.

Зарегистрирован еще один летальный исход — 62-летняя женщина из Кишинева, страдавшая раком печени. Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции в стране составило 295 человек.

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