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Результат теста на коронавирус

Минздрав: подтверждены еще 153 случая инфицирования COVID-19

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1234)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200531/30431039/minzdrav-podtverzhdeny-esche-153-sluchaya-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на данный момент в Молдове достигло 8 тысяч 251.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. В Молдове зафиксированы еще 153 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, из которых 5 в Приднестровье, сообщили в воскресенье в министерстве здравоохранения.

Ученый из лаборатории
© AP Photo / Andrew Harnik
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В том числе отмечены два случая "импорта" инфекции, один из Бельгии и один из России.

Проведены 804 теста, из них повторно - 131.

Вместе с тем, зафиксированы 18 случаев заражения среди медперсонала, в том числе врачей - 2, медсестер - 11, фельдшеров - 1, вспомогательного персонала - 4 человека.

Общее число выздоровевших достигло 4 тысяч 581 человека.

Зарегистрирован еще один летальный исход — 62-летняя женщина из Кишинева, страдавшая раком печени. Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции в стране составило 295 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1234)

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Теги:
коронавирус


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